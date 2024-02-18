Ракетный обстрел Краматорска. Армия РФ повредила более 130 домов

Россия совершила 17 февраля ракетную атаку на Краматорск. Погибли три человека.
Российская армия разрушает Краматорск
В результате обстрела российскими войсками Краматорска полностью уничтожены два дома и еще 137 получили повреждения.
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Начальник ОВА добавил, что кроме частного сектора повреждены также промышленные здания.
В Краматорске завершили поисковую операцию
На месте российского ракетного удара в Краматорске завершились поиски пострадавших.
Об этом сообщила Краматорская МВА.
Поисковые операции в Краматорске завершены, спасатели деблокировали из-под завалов последние фрагменты тела погибшей женщины – третьей жертвы ракетного удара. Россия убила бабушку и мать с сыном.
17 февраля враг ударил ракетами по Краматорску. Обломками средств поражения и взрывными волнами повреждены более 20 домохозяйств и автомобиль. В результате удара погибли три человека.
Утром 18 февраля на месте удара был развернут оперативный штаб, продолжалась поисковая операция.
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