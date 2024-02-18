Ракетный обстрел Краматорска. Армия РФ повредила более 130 домов

Россия совершила 17 февраля ракетную атаку на Краматорск. Погибли три человека.

Российская армия разрушает Краматорск

В результате обстрела российскими войсками Краматорска полностью уничтожены два дома и еще 137 получили повреждения.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Вчера ночью россияне выпустили по городу 3 ракеты Х-22 – погибли 2 женщины 45 и 74 лет и мужчина 23 лет. 2 дома полностью разрушены, повреждено 137. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Начальник ОВА добавил, что кроме частного сектора повреждены также промышленные здания.

В Краматорске завершили поисковую операцию

На месте российского ракетного удара в Краматорске завершились поиски пострадавших.

Об этом сообщила Краматорская МВА.

Поисковые операции в Краматорске завершены, спасатели деблокировали из-под завалов последние фрагменты тела погибшей женщины – третьей жертвы ракетного удара. Россия убила бабушку и мать с сыном.

17 февраля враг ударил ракетами по Краматорску. Обломками средств поражения и взрывными волнами повреждены более 20 домохозяйств и автомобиль. В результате удара погибли три человека.

Утром 18 февраля на месте удара был развернут оперативный штаб, продолжалась поисковая операция.