В Краматорске выросло количество погибших после ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Краматорске выросло количество погибших после ракетной атаки РФ

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Обстрел
Читати українською

В Славянске и Краматорске продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. В Краматорске спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины в результате российских обстрелов.

В Славянске и Краматорске под завалами продолжают искать людей

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, около полуночи в Краматорске спасатели извлекли из-под завалов тело 23-летнего мужчины.

По оперативной информации, под развалинами до сих пор находится один человек, — отметил председатель.

Он также добавил, что 26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 — в Славянске.

Пока известно о двух погибших в доме в Краматорске. В Славянске на месте удара по школе поисковая операция продолжается, вероятно, под завалами находится мужчина.

Что известно об обстреле Краматорска и Славянская 17 февраля

Вечером 17 февраля в Краматорском районе Донецкой области раздались взрывы. В результате начались пожары в двух городах области.

В Славянске обстрелом частично была разрушена школа. Спасатели разбирают, где, возможно, находится один человек.

В Краматорске под завалами частного дома обнаружили двух погибших, ищущих еще одного человека.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Краматорск. Погиб гражданский
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Скорая
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Краматорск. Есть погибший и раненые
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила по жилым домам в Славянске и Краматорске
Армия РФ атаковала Краматорск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?