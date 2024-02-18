В Краматорске выросло количество погибших после ракетной атаки РФ

В Славянске и Краматорске продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. В Краматорске спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины в результате российских обстрелов.

В Славянске и Краматорске под завалами продолжают искать людей

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, около полуночи в Краматорске спасатели извлекли из-под завалов тело 23-летнего мужчины.

По оперативной информации, под развалинами до сих пор находится один человек, — отметил председатель. Поделиться

Он также добавил, что 26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 — в Славянске.

Пока известно о двух погибших в доме в Краматорске. В Славянске на месте удара по школе поисковая операция продолжается, вероятно, под завалами находится мужчина.

Что известно об обстреле Краматорска и Славянская 17 февраля

Вечером 17 февраля в Краматорском районе Донецкой области раздались взрывы. В результате начались пожары в двух городах области.

В Славянске обстрелом частично была разрушена школа. Спасатели разбирают, где, возможно, находится один человек.

В Краматорске под завалами частного дома обнаружили двух погибших, ищущих еще одного человека.