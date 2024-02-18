У Краматорську зросла кількість загиблих після ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Краматорську зросла кількість загиблих після ракетної атаки РФ

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Обстріл

У Слов'янську та Краматорську тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.  У Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка внаслідок російського обстрілу.

У Слов'янську та Краматорську під завалами продовжують шукати людей

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, близько опівночі у Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло 23-річного чоловіка. 

За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина, — зазначив голова.

Він також додав, що 26 рятувальників продовжують роботу у Краматорську, ще 24 — у Слов'янську.

Наразі відомо про двох загиблих у будинку в Краматорську. У Слов'янську на місці удару по школі пошукова операція триває — імовірно, під завалами перебуває чоловік.

Оновлено о 10:28

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Краматорська та Слов'янська у суботу зросла до чотирьох. З-під завалів дістали тіло сторожа школи та рештки тіла бабусі загиблого хлопця.

За даними слідства, внаслідок атаки окупантів по Слов'янську зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності та соціальна їдальня.

У той час в охопленій вогнем будівлі знаходився сторож, його тіло вранці 18 лютого виявили серед завалів рятувальники.

Приблизно у той час мішенню росіян став приватний житловий будинок у Краматорську, де перебували троє цивільних.

Загинули 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували.

У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.

Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі – це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.

Що відомо про обстріл Краматорська та Слов'янська 17 лютого

Ввечері 17 лютого в Краматорському районі Донецької області пролунали вибухи. Внаслідок цього почались пожежі у двох містах області.

У Слов'янську обстрілом частково була зруйнована школа. Рятувальники розбирають, де, ймовірно, перебуває одна людина.

В Краматорську під завалами приватного будинку виявили двох загиблих людей, шукають ще одну людину.

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