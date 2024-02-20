Россия ударила ракетами по многоэтажкам в Краматорске. Есть раненые

Российская армия 20 февраля нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. В результате пострадали люди.

Ракетный удар по Краматорску 20 февраля: что известно

Россия направила ракеты на гражданскую застройку Краматорска. Есть раненые.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Краматорск снова под вражеским огнем. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Отмечается, что около 20 часов в городе прогремели два взрыва – россияне попали в промзону и жилую застройку.

Известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

Проблемы с водой в Краматорске

В горсовете сообщили, что в результате вражеских обстрелов в Краматорске возможны перебои водоснабжения.

Подаваемая вода – техническая. Перед употреблением ее необходимо обязательно прокипятить.

Также в случае необходимости будет организован подвоз воды.

Обстрел Краматорска и Славянская

Вечером 17 февраля российские войска ударили по Краматорску и Славянску в Донецкой области.

По Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор. В Славянске снаряд попал в школу. Как сообщалось тогда в ОВА, под завалами в обоих городах могли быть люди.

На следующий день стало известно, что из-за обстрела в Славянске погиб охранник, а в Краматорске из-под завалов извлекли тела 46-летней женщины и ее 23-летнего сына. Также в ходе поисково-спасательных работ в Краматорске обнаружили остатки тела, вероятно, бабушки погибших.