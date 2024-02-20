Россия ударила ракетами по многоэтажкам в Краматорске. Есть раненые

Российская армия 20 февраля нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. В результате пострадали люди.
Ракетный удар по Краматорску 20 февраля: что известно
Россия направила ракеты на гражданскую застройку Краматорска. Есть раненые.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Отмечается, что около 20 часов в городе прогремели два взрыва – россияне попали в промзону и жилую застройку.
Известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.
Проблемы с водой в Краматорске
В горсовете сообщили, что в результате вражеских обстрелов в Краматорске возможны перебои водоснабжения.
Подаваемая вода – техническая. Перед употреблением ее необходимо обязательно прокипятить.
Также в случае необходимости будет организован подвоз воды.
Обстрел Краматорска и Славянская
Вечером 17 февраля российские войска ударили по Краматорску и Славянску в Донецкой области.
По Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор. В Славянске снаряд попал в школу. Как сообщалось тогда в ОВА, под завалами в обоих городах могли быть люди.
На следующий день стало известно, что из-за обстрела в Славянске погиб охранник, а в Краматорске из-под завалов извлекли тела 46-летней женщины и ее 23-летнего сына. Также в ходе поисково-спасательных работ в Краматорске обнаружили остатки тела, вероятно, бабушки погибших.
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