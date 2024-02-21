Уночі 21 лютого Росія знову атакувала територію України десятками дронів, а також ракетами. Повітряні сили ЗСУ уже відзвітували про результати своєї робити.

Нічна атака РФ на Україну 21 лютого. Що відомо

Як повідомляє пресслужба ПС ЗСУ, у ніч на 21 лютого 2024 року російські загарбники здійснили атаку зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – РФ.).

Українським захисникам вдалося успішно знищити керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Окрім того, наголошується, що частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Тримаймо небо! Разом – до перемоги! - йдеться в заяві Повітряних сил ЗСУ. Поширити

Що відомо про знищення російського винищувача Су-34 21 лютого

Про знищення ще однієї ворожої цілі повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

За його словами, пілоту Су-35 пощастило – він зманеврував і більше не ризикує.

А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вечного полета, братья». Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався! Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками. Разом – до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил ЗСУ