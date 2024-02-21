Уночі 21 лютого Росія знову атакувала територію України десятками дронів, а також ракетами. Повітряні сили ЗСУ уже відзвітували про результати своєї робити.
Нічна атака РФ на Україну 21 лютого. Що відомо
Як повідомляє пресслужба ПС ЗСУ, у ніч на 21 лютого 2024 року російські загарбники здійснили атаку зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – РФ.).
Українським захисникам вдалося успішно знищити керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.
Окрім того, наголошується, що частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.
Що відомо про знищення російського винищувача Су-34 21 лютого
Про знищення ще однієї ворожої цілі повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його словами, пілоту Су-35 пощастило – він зманеврував і більше не ризикує.
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