Кремлівський диктатор Володимир Путін після появи інформації про розстріли російськими військовими злочинцями українських військовополонених в районі Авдіївки на Донеччині та у Запорізькій області почав цинічно заперечувати це.

Путін цинічно заперечує розстріли українських військовополонених армією РФ

Зокрема, кремлівський диктатор почав брехати про те, що окупаційна російська армія в Україні нібито завжди “дотримувалася міжнародних правових документів і конвенцій” у сфері поводження з військовополоненими.

Така цинічна заява глави Кремля прозвучала на тлі новин про розстріл українських військових окупантами відразу на декількох ділянках фронту.

Під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу Путін заявив, що окупаційні війська РФ повинні продовжувати практику поводження з військовополоненими в "суворій відповідності до певних міжнародно-правових документів та міжнародних конвенцій".

При цьому диктатор заявив що росіяни "завжди так діяли", а полонених нібито утримували "гідно".

Чи має Путін вплив на Трампа

За словами екс-спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у коментарі журналістам видання Newsweek, останні заяви Дональда Трампа про Росію свідчать про вплив на нього Кремля. зокрема фінансовий.