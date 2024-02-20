Путін виступив із цинічною заявою на тлі розстрілів військових ЗСУ
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Путін виступив із цинічною заявою на тлі розстрілів військових ЗСУ

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Кремлівський диктатор Володимир Путін після появи інформації про розстріли російськими військовими злочинцями українських військовополонених в районі Авдіївки на Донеччині та у Запорізькій області почав цинічно заперечувати це. 

Путін цинічно заперечує розстріли українських військовополонених армією РФ

Зокрема, кремлівський диктатор почав брехати про те, що окупаційна російська армія в Україні нібито завжди “дотримувалася міжнародних правових документів і конвенцій” у сфері поводження з військовополоненими.

Така цинічна заява глави Кремля прозвучала на тлі новин про розстріл українських військових окупантами відразу на декількох ділянках фронту.

Під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу Путін заявив, що окупаційні війська РФ повинні продовжувати практику поводження з військовополоненими в "суворій відповідності до певних міжнародно-правових документів та міжнародних конвенцій".

При цьому диктатор заявив що росіяни "завжди так діяли", а полонених нібито утримували "гідно".

Чи має Путін вплив на Трампа

За словами екс-спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у коментарі журналістам видання Newsweek, останні заяви Дональда Трампа про Росію свідчать про вплив на нього Кремля. зокрема фінансовий.

Ви запитуєте себе, що такого має Путін на Дональда Трампа, що він завжди повинен бути винен йому, своєму приятелю... у підлості?.. Я не знаю, що він має при собі, але думаю, що це, ймовірно, фінанси. Я думаю, що це, ймовірно, фінанси, або щось фінансове, що він має при собі, або щось, що він очікує отримати, - припустила Пелосі.

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