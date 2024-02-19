Кремлівський диктатор Володимир Путін під час розв'язаної злочинної війни проти України припустився низки стратегічних помилок та вже не зможе встановити контроль над Україною навіть у разі окупації нових територій.
Що відомо про помилки та стратегічні цілі Путіна в Україні
Як зазначає професор політології Сіракузького університету і автор книги "Код путінізму" Брайан Д.Тейлор, ряд помилок кремлівського диктатора призвів до того, що навіть лояльні раніше до Росії українці відмовляються від російської мови.
Він підкреслив, що саме агресія Росії у 2014 році підштовхнула Україну далі на шляху до євроінтеграції.
Тейлор також звернув увагу, що кремлівський диктатор хоче встановити не лише політичний контроль над Україною, а домогтись визнання окупованих 5 українських областей.
Як війна проти України б’є по російській економіці
Тейлор зазначає, що переведення Путіним російської економіки на військові рейки стало найбільш значним короткостроковим впливом розв’язаної агресії на економічні показники країни-агресорки.
Тейлор зазначив, що наразі військові витрати РФ вже складають близько 7% ВВП.
Зокрема, значна частина бюджету йде на на замовлення військової техніки, високі зарплати і виплати в разі смерті солдатів та їхніх родин.
Результатом стало те, що економісти охрестили "військовим кейнсіанством" - економічний постріл у руку через військові витрати
Тейлор підкреслив, що протягом минулого року російська економіка зросла на понад 3%.
При цьому політолог зазначив, що економічний ефект є реальним, однако здебільшого оманливим, оскільки будівництво або ремонт танків, які через кілька місяців підриваються в Україні, вважається збільшенням виробництва, але не приносить довгострокових вигод для росіян.
У зв'язку з цим, збільшення витрат, виїзд близько мільйона росіян призвели до дефіциту робочої сили, підвищення зарплати та зростання інфляції.
Він також додав, що реальні наслідки розв’язаної Кремлем війни проти України у довгостроковій перспективі є серйозними і потенційно важкими.
Зокрема, Росія втратила великий експортний ринок європейських країн.
Азійські країни не можуть замінити ці доходи для Росії, особливо по газу.
Окрім цього, як зазначає Тейлор, ще до вторгнення 2022 року російська економіка перебувала в стані стагнації і гостро потребувала інвестицій та підвищення продуктивності.
Державні інвестиції зараз здійснюються, але тільки у військовий сектор. Приватні та іноземні інвестиції скоротилися через війну та санкції.
Відтік мізків молодих, високоосвічених і кваліфікованих працівників також шкодить довгостроковим перспективам розвитку. Російська держава, в певному сенсі, краде у майбутнього, фінансуючи цю хибну війну
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-