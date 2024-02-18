Як світові ЗМІ брешуть про Україну, Росію та хід війни — аналіз ЦПД

Росія продовжує масштабну інформаційну війну проти України, до якої активно залучає чимало західних медіа. Центр протидії дезінформації проаналізував, які фейки про світові ЗМІ поширювали протягом останнього часу.

Російська ІПСО проти України набирає обертів

У ЦПД звертають увагу на те, що редакція The Washington Post отримала доступ до російських документів, які підтверджують той факт, що Кремль організував масштабну дезінформаційну кампанію в Україні, Європі та в різних куточках світу.

Різноманітні медіа публікували десятки тисяч маніпулятивних публікацій фейкових новин та дописів у соцмережах від армії російських «тролів».

Таким чином команда Путіна намагається дискредитувати владу України, розколоти еліту, а також деморалізувати ЗСУ та українців.

Один із ключових напрямків кампанії — атака на Володимира Зеленського. Росіяни намагаються переконати українців і світ, що Зеленський боїться втратити владу і згортає демократію. Також росіяни просувають фейк, що Захід скоро замінить Президента. Поширити

Окрім того, світові ЗМІ розповсюджують підроблені документи про корупцію в Україні, повідомлення про нібито рахунки родини Зеленських у банках, генеральську змову тощо.

Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації, — закликає ЦПД. Поширити

Що конкретно світові ЗМІ брехали про Україну

Команда ЦПД склала список головних фейків, що просували світові ЗМІ цього тижня