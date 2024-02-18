Как мировые СМИ врут об Украине, России и ходе войны — анализ ЦПД
Категория
Мир
Дата публикации

Как мировые СМИ врут об Украине, России и ходе войны — анализ ЦПД

ЦПД
фейки
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Россия продолжает масштабную информационную войну против Украины, в которую активно вовлекает западные медиа. Центр противодействия дезинформации проанализировал, какие фейки мировые СМИ распространяли в последнее время.

Российская ИПСО против Украины набирает обороты

В ЦП обращают внимание на то, что редакция The Washington Post получила доступ к российским документам, подтверждающим тот факт, что Кремль организовал масштабную дезинформационную кампанию в Украине, Европе и в разных уголках мира.

Разнообразные медиа публиковали десятки тысяч манипулятивных публикаций фейковых новостей и сообщений в соцсетях от армии российских «троллей».

Таким образом, команда Путина пытается дискредитировать власти Украины, расколоть элиту, а также деморализовать ВСУ и украинцев.

Одно из ключевых направлений кампании – атака на Владимира Зеленского. Россияне пытаются убедить украинцев и мир, что Зеленский боится потерять власть и сворачивает демократию. Также россияне продвигают фейк, что Запад скоро заменит Президента.

Кроме того, мировые СМИ распространяют поддельные документы о коррупции в Украине, сообщения о якобы счетах семьи Зеленских в банках, генеральском сговоре и т.д.

Доверяйте только верифицированным источникам информации, – призывает ЦПД.

Что конкретно мировые СМИ врали об Украине

Команда ЦПД составила список главных фейков, которые продвигали мировые СМИ на этой неделе:

  1. Германия нарушила свое обещание и вступила в сговор с США для расширения НАТО. В результате погибли сотни тысяч человек

  2. Поддержка Западом украинских военных будет означать только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики

  3. Байден и Зеленский несут ответственность за каждую смерть в украинской войне

  4. Президент Зеленский отправил своих людей рейдировать и захватывать церкви, упразднил выборы и массово посылает христиан насмерть

  5. Украина – «нацистское государство, в котором доминирует бандеровская идеология»

  6. Нет доказательств того, что путин заинтересован в захвате всей Украины и завоевании стран Восточной Европы.

  7. Зеленский снял Залужного, потому что проиграл войну. Его проблема больше не в организации победы, а в управлении поражением.

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