Как мировые СМИ врут об Украине, России и ходе войны — анализ ЦПД

Россия продолжает масштабную информационную войну против Украины, в которую активно вовлекает западные медиа. Центр противодействия дезинформации проанализировал, какие фейки мировые СМИ распространяли в последнее время.

Российская ИПСО против Украины набирает обороты

В ЦП обращают внимание на то, что редакция The Washington Post получила доступ к российским документам, подтверждающим тот факт, что Кремль организовал масштабную дезинформационную кампанию в Украине, Европе и в разных уголках мира.

Разнообразные медиа публиковали десятки тысяч манипулятивных публикаций фейковых новостей и сообщений в соцсетях от армии российских «троллей».

Таким образом, команда Путина пытается дискредитировать власти Украины, расколоть элиту, а также деморализовать ВСУ и украинцев.

Одно из ключевых направлений кампании – атака на Владимира Зеленского. Россияне пытаются убедить украинцев и мир, что Зеленский боится потерять власть и сворачивает демократию. Также россияне продвигают фейк, что Запад скоро заменит Президента. Поделиться

Кроме того, мировые СМИ распространяют поддельные документы о коррупции в Украине, сообщения о якобы счетах семьи Зеленских в банках, генеральском сговоре и т.д.

Доверяйте только верифицированным источникам информации, – призывает ЦПД. Поделиться

Что конкретно мировые СМИ врали об Украине

Команда ЦПД составила список главных фейков, которые продвигали мировые СМИ на этой неделе: