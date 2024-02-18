Как мировые СМИ врут об Украине, России и ходе войны — анализ ЦПД

Россия продолжает масштабную информационную войну против Украины, в которую активно вовлекает западные медиа. Центр противодействия дезинформации проанализировал, какие фейки мировые СМИ распространяли в последнее время.
Российская ИПСО против Украины набирает обороты
В ЦП обращают внимание на то, что редакция The Washington Post получила доступ к российским документам, подтверждающим тот факт, что Кремль организовал масштабную дезинформационную кампанию в Украине, Европе и в разных уголках мира.
Разнообразные медиа публиковали десятки тысяч манипулятивных публикаций фейковых новостей и сообщений в соцсетях от армии российских «троллей».
Таким образом, команда Путина пытается дискредитировать власти Украины, расколоть элиту, а также деморализовать ВСУ и украинцев.
Кроме того, мировые СМИ распространяют поддельные документы о коррупции в Украине, сообщения о якобы счетах семьи Зеленских в банках, генеральском сговоре и т.д.
Что конкретно мировые СМИ врали об Украине
Команда ЦПД составила список главных фейков, которые продвигали мировые СМИ на этой неделе:
Германия нарушила свое обещание и вступила в сговор с США для расширения НАТО. В результате погибли сотни тысяч человек
Поддержка Западом украинских военных будет означать только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики
Байден и Зеленский несут ответственность за каждую смерть в украинской войне
Президент Зеленский отправил своих людей рейдировать и захватывать церкви, упразднил выборы и массово посылает христиан насмерть
Украина – «нацистское государство, в котором доминирует бандеровская идеология»
Нет доказательств того, что путин заинтересован в захвате всей Украины и завоевании стран Восточной Европы.
Зеленский снял Залужного, потому что проиграл войну. Его проблема больше не в организации победы, а в управлении поражением.
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