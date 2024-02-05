Ряд СМИ опубликовал информацию, что президент Украины Владимир Зеленский сказал итальянскому медиа о «патовой» ситуации на фронте. Центр противодействия дезинформации сообщает, что это ошибочное толкование.

Что сказал Зеленский итальянским СМИ о летнем контрнаступлении ВСУ

В ЦПД отмечают, что Зеленский, комментируя ситуацию на фронте этим летом, заявил, что морская часть дала положительный результат. Благодаря этим операциям, Украина смогла восстановить независимый «зерновой коридор».

Однако сухопутная часть действий завершилась стагнацией. В частности, речь идет о контрнаступательных действиях на юге. Однако это не означает, что ситуацию на фронте можно называть патовой, и Силы обороны Украины продолжат деоккупацию территорий.

СМИ призвали внимательнее относиться к переводу прямого языка и распространению информации, чтобы избежать манипуляций.

Спикер Зеленского уточнил слова президента

Представитель Зеленского Сергей Никифоров также отметил, что Зеленский говорил конкретно о контрнаступательных действиях на юге этим летом.

Он представил оригинал ответа президента Украины:

Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-что. Иногда ты думаешь, что эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки — это и есть просчет. Но, честно говоря, мы не боремся просто с террористической организацией — мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире. Поделиться

Отметим, что телеканал RAI так подал слова президента: