Под оккупацией РФ находится 26% территории Украины — Зеленский

Около 26% территории Украины находится под российской оккупацией, но российская армия больше не может значительно продвинуться вперед.
Зеленский вспомнил о первых днях войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Rai 1, что российские войска не могут значительно продвигаться по Украине.
Президент отмечает, что сейчас Украина знает, что такое война, многие семьи потеряли близких, ранены и много на фронте, но Украина не одна, поскольку удалось объединить мировых лидеров.
Россия не собирается останавливаться
Зеленский говорит, что никогда не думал сдаваться за эти два года войны.
Президент подчеркивает, что главная цель Путина — лишить Украину независимости, чтобы она была частью его империи.
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