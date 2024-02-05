Под оккупацией РФ находится 26% территории Украины — Зеленский

Около 26% территории Украины находится под российской оккупацией, но российская армия больше не может значительно продвинуться вперед.

Зеленский вспомнил о первых днях войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Rai 1, что российские войска не могут значительно продвигаться по Украине.

По прошествии двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории по-прежнему находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы остановили их. Поделиться

Президент отмечает, что сейчас Украина знает, что такое война, многие семьи потеряли близких, ранены и много на фронте, но Украина не одна, поскольку удалось объединить мировых лидеров.

Первые дни были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были в шоке, теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы, — вспоминает Зеленский, Поделиться

Россия не собирается останавливаться

Зеленский говорит, что никогда не думал сдаваться за эти два года войны.

Я украинец, я люблю и защищаю Украину. Это моя обязанность, нельзя верить в победу зла. Я знаю, что мы победим. Россия не остановится, мы должны все это понять. Россия не хочет мира, для них мир означает поражение, они начали публично говорить, что они не намерены останавливаться, что они еще не выполнили свою задачу. Поделиться

Президент подчеркивает, что главная цель Путина — лишить Украину независимости, чтобы она была частью его империи.