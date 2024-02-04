Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
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4 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область.

Президент приехал на передовую

Запорожская область. Роботино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды. Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия — отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого! — написал он.

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Президент подчеркнул, что во время проведения селектора с участием главы правительства Дениса Шмыгаля обсуждалась ситуация с боевой работой дронов.

Отдельный разговор — относительно дронов: вопросы производства, вопросы снабжения, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года — опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что во время селектора обсуждалась ситуация на фронте и был заслушан доклад представителей Главного управления разведки Минобороны Украины.

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