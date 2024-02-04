Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область — видео

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область.
Президент приехал на передовую
Как Украина планирует добиться преимущества над армией РФ в использовании дронов
Президент подчеркнул, что во время проведения селектора с участием главы правительства Дениса Шмыгаля обсуждалась ситуация с боевой работой дронов.
Зеленский подчеркнул, что во время селектора обсуждалась ситуация на фронте и был заслушан доклад представителей Главного управления разведки Минобороны Украины.
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