Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область — видео

Отдельный разговор — относительно дронов: вопросы производства, вопросы снабжения, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года — опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним, — отметил президент.