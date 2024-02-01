КНДР планирует передать РФ еще миллион артснарядов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на представителей украинской разведки, подтвердил, что Северная Корея готовится передать РФ еще миллион артиллерийских снарядов.
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Президент выразил сожаление по поводу того, что реализация плана стран ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских снарядов Украине затягивается достаточно долгое время.
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Он отметил, что европейские партнеры Украины должны продемонстрировать единство по вопросу создания Фонда помощи Украины (Ukraine Assistance Fund) в рамках Европейского фонда мира.
Президент также добавил, что в январе этого года в Швейцарии была достигнута договоренность об организации Глобального саммита мира.
Также глава государства отметил, что сейчас Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы.
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