КНДР планирует передать РФ еще миллион артснарядов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на представителей украинской разведки, подтвердил, что Северная Корея готовится передать РФ еще миллион артиллерийских снарядов.

Что известно о новой партии оружия России от КНДР

Особо сейчас нужно продемонстрировать полную надежность Европы и действенность ее решений. Агрессия России против Европы, начатая Москвой на европейском фронте, пополнилась очередным сообщником России, а именно – снарядами для артиллерии и баллистическими ракетами от Северной Кореи. Они уже бьют по нашим городам - вдобавок к иранским "Шахедам", которые разрушают нашу гражданскую инфраструктуру. Разведка подтверждает, что Россия получит миллион артиллерийских снарядов от Пхеньяна, отмечает глава государства. Поделиться

Президент выразил сожаление по поводу того, что реализация плана стран ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских снарядов Украине затягивается достаточно долгое время.

И это тоже проявление глобальной конкуренции, в которой Европа не имеет права проиграть, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что ЕС и Украина должны противопоставить сотрудничеству РФ и КНДР

Он отметил, что европейские партнеры Украины должны продемонстрировать единство по вопросу создания Фонда помощи Украины (Ukraine Assistance Fund) в рамках Европейского фонда мира.

Это такая надежность и долгосрочность поддержки, которую сейчас нужно противопоставить соответствующим вызовам. Не менее 5 млрд евро в год, срок – 4 года. Четкий приоритет, – объясняет Зеленский. Поделиться

Президент также добавил, что в январе этого года в Швейцарии была достигнута договоренность об организации Глобального саммита мира.

Работа по организации уже начата. И я приглашаю всех вас к действенному участию в подготовке саммита. Европа должна сказать свое слово, и слово Европы должно быть неизменно весомым, надежным и реализуемым в конкретных решениях, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Также глава государства отметил, что сейчас Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы.