КНДР планує надати РФ ще мільйон артснарядів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський із посиланням на представників української розвідки підтвердив, що Північна Корея готується передати РФ ще мільйон артилерійських снарядів.

Що відомо про нову партію зброї Росії від КНДР

Особливо зараз потрібно продемонструвати повну надійність Європи та дієвість її рішень. Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником Росії, а саме — снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони вже б’ють по наших містах — на додачу до іранських "Шахедів", які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна, — зазначає глава держави. Поширити

Президент висловив жаль з приводу того, що реалізація плану країн ЄС із надання мільйону артилерійських снарядів Україні затягується вже досить тривалий час.

І це теж прояв глобальної конкуренції, у якій Європа не має права програти, — підкреслив Зеленський. Поширити

Що ЄС та Україна мають протиставити співпраці РФ та КНДР

Він зазначив, що наразі європейські партнери України повинні продемонструвати єдність щодо питання створення Фонду допомоги України (Ukraine Assistance Fund) у рамках Європейського фонду миру.

Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як 5 млрд євро на рік, строк — 4 роки. Чіткий пріоритет, — пояснює Зеленський. Поширити

Президент також додав, що у січні цього року у Швейцарії було досягнуто домовленності про організацію Глобального саміту миру.

Роботу щодо організації вже розпочато. І я запрошую всіх вас до дієвої участі в підготовці саміту. Європа має сказати своє слово, і слово Європи має бути незмінно вагомим, надійним і реалізованим у конкретних рішеннях, — підкреслив глава держави. Поширити

Також глава держави зазначив, що зараз Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики.