КНДР планує надати РФ ще мільйон артснарядів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський із посиланням на представників української розвідки підтвердив, що Північна Корея готується передати РФ ще мільйон артилерійських снарядів.
Що відомо про нову партію зброї Росії від КНДР
Президент висловив жаль з приводу того, що реалізація плану країн ЄС із надання мільйону артилерійських снарядів Україні затягується вже досить тривалий час.
Що ЄС та Україна мають протиставити співпраці РФ та КНДР
Він зазначив, що наразі європейські партнери України повинні продемонструвати єдність щодо питання створення Фонду допомоги України (Ukraine Assistance Fund) у рамках Європейського фонду миру.
Президент також додав, що у січні цього року у Швейцарії було досягнуто домовленності про організацію Глобального саміту миру.
Також глава держави зазначив, що зараз Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики.
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