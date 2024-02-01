Зеленський може звільнити Залужного вже до кінця тижня — CNN

До кінця цього тижня президент Володимир Зеленський може звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Зеленський може звільнити Залужного вже до кінця тижня

За даними одного з джерел CNN, Зеленський під час засідання в ОПУ 29 січня заявив, що «прийняв рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ». Вказано, що на цьому засіданні був присутній міністр оборони Рустем Умєров, а також те саме джерело CNN. У ЗМІ додали, що інформація узгоджується з іншими звітами, зокрема у The Washington Post і Financial Times.

CNN 31 січня звернувся до офісу президента з проханням про додаткові коментарі. Але там не відповіли. Як і низка інших ЗМІ, CNN пише, що замість Залужного на посаду головкома ЗСУ обговорюють двох претендентів — очільника ГУР МОУ Кирила Буданова та командувача Сухопутних сил України Олександра Сирського. Перший ухилився від відповіді CNN на питання про можливе призначення, в офісі другого взагалі не відповіли.

Мобілізація стала причиною розбіжностей між Зеленським і Залужним

Посилаючись на джерела у Києві, західні видання пишуть про розмову між Зеленським та Залужним і розбіжності, які виникли між президентом України та головнокомандувачем ЗСУ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зокрема, за словами високопосадовця, знайомого з цією розмовою, Зеленський повідомив Залужному, що звільняє його під час зустрічі в понеділок 29 січня.

Під час розмови Зеленський сказав Залужному, що українці втомилися від війни, а міжнародні донори також уповільнили надання військової допомоги, тож, можливо, новий командувач омолодив би ситуацію, — стверджує джерело. Поширити

Із виданням спілкувалися двоє осіб на умовах анонімності. За словами одного співрозмовника, очікується, що старші члени штабу Залужного також будуть відсторонені від посад.

Розбіжності між Зеленським і Залужним загострилися через різні позиції щодо того скільки солдатів Україні потрібно мобілізувати 2024 року, — кажуть двоє людей, знайомих з переговорами. Поширити

За словами співрозмовників, Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тис військовослужбовців, а Зеленський вважає цю цифру непрактичною з огляду на дефіцит форми, зброї та тренувальних центрів, а також потенційні проблеми, пов'язані з рекрутингом.

Залужний відповів, що Україні вже не вистачає сил через зростаючі втрати і їй потрібно набрати більше ніж 400 тис нових солдатів, яких Росія планує мобілізувати у своїй країні. Про це повідомила одна людина, знайома з розмовою.

За словами високопосадовця, Залужному запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує звільнитися з військової служби.

Іншим джерелом напруженості також називають те, що Залужний просив для українських військових, і тим, що політичні лідери Києва змогли отримати від союзників і партнерів.

Про це повідомило друге джерело, знайоме з ходом зустрічі 29 січня: