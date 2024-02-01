Зеленський може звільнити Залужного вже до кінця тижня — CNN

До кінця цього тижня президент Володимир Зеленський може звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.
Зеленський може звільнити Залужного вже до кінця тижня
За даними одного з джерел CNN, Зеленський під час засідання в ОПУ 29 січня заявив, що «прийняв рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ». Вказано, що на цьому засіданні був присутній міністр оборони Рустем Умєров, а також те саме джерело CNN. У ЗМІ додали, що інформація узгоджується з іншими звітами, зокрема у The Washington Post і Financial Times.
CNN 31 січня звернувся до офісу президента з проханням про додаткові коментарі. Але там не відповіли. Як і низка інших ЗМІ, CNN пише, що замість Залужного на посаду головкома ЗСУ обговорюють двох претендентів — очільника ГУР МОУ Кирила Буданова та командувача Сухопутних сил України Олександра Сирського. Перший ухилився від відповіді CNN на питання про можливе призначення, в офісі другого взагалі не відповіли.
Мобілізація стала причиною розбіжностей між Зеленським і Залужним
Посилаючись на джерела у Києві, західні видання пишуть про розмову між Зеленським та Залужним і розбіжності, які виникли між президентом України та головнокомандувачем ЗСУ.
Про це повідомляє The Washington Post.
Зокрема, за словами високопосадовця, знайомого з цією розмовою, Зеленський повідомив Залужному, що звільняє його під час зустрічі в понеділок 29 січня.
Із виданням спілкувалися двоє осіб на умовах анонімності. За словами одного співрозмовника, очікується, що старші члени штабу Залужного також будуть відсторонені від посад.
За словами співрозмовників, Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тис військовослужбовців, а Зеленський вважає цю цифру непрактичною з огляду на дефіцит форми, зброї та тренувальних центрів, а також потенційні проблеми, пов'язані з рекрутингом.
Залужний відповів, що Україні вже не вистачає сил через зростаючі втрати і їй потрібно набрати більше ніж 400 тис нових солдатів, яких Росія планує мобілізувати у своїй країні. Про це повідомила одна людина, знайома з розмовою.
За словами високопосадовця, Залужному запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує звільнитися з військової служби.
Іншим джерелом напруженості також називають те, що Залужний просив для українських військових, і тим, що політичні лідери Києва змогли отримати від союзників і партнерів.
Про це повідомило друге джерело, знайоме з ходом зустрічі 29 січня:
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