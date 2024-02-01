Зеленский может уволить Залужного уже к концу недели — CNN

До конца этой недели президент Владимир Зеленский может уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Зеленский может уволить Залужного уже к концу недели

По данным одного из источников CNN, Зеленский во время заседания в ОПУ 29 января заявил, что «принял решение уволить главнокомандующего ВСУ». Указано, что на этом заседании присутствовал министр обороны Рустем Умеров, а также источник CNN. В СМИ добавили, что информация согласуется с другими отчетами, в частности The Washington Post и Financial Times.

CNN 31 января обратился в офис президента с просьбой о дополнительных комментариях. Но там не ответили. Как и ряд других СМИ, CNN пишет, что вместо Залужного на должность главкома ВСУ обсуждают двух претендентов — главу ГУР МОУ Кирилла Буданова и командующего Сухопутными силами Украины Александра Сырского. Первый уклонился от ответа CNN на вопрос о возможном назначении, в офисе второго вообще не ответили.

Мобилизация стала причиной разногласий между Зеленским и Залужным

Ссылаясь на источники в Киеве, западные издания пишут о разговоре между Зеленским и Залужным и возникших разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ.

Об этом сообщает The Washington Post.

В частности, по словам высокопоставленного чиновника, знакомого с этим разговором, Зеленский сообщил Залужному, что увольняет его во время встречи в понедельник 29 января.

Во время разговора Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а международные доноры также замедлили оказание военной помощи, так что, возможно, новый командующий омолодил бы ситуацию, — утверждает источник. Поделиться

С изданием общались два человека на условиях анонимности. По словам одного собеседника, ожидается, что старшие члены штаба Залужного будут отстранены от должностей.

Разногласия между Зеленским и Залужным обострились из-за разных позиций относительно того, сколько солдат Украине нужно мобилизовать в 2024 году, — говорят два человека, знакомых с переговорами. Поделиться

По словам собеседников, Залужный предложил мобилизовать около 500 тыс. военнослужащих, а Зеленский считает эту цифру непрактичной из-за дефицита формы, оружия и тренировочных центров, а также потенциальных проблем, связанных с рекрутингом.

Залужный ответил, что Украине уже не хватает сил из-за растущих потерь и ей нужно набрать более 400 тыс новых солдат, которых Россия планирует мобилизовать в своей стране. Об этом сообщил один человек, знакомый с разговором.

По словам высокопоставленного чиновника, Залужному предложили другую должность, но он отказался и планирует уволиться с военной службы.

Другим источником напряженности также называют то, что Залужный просил украинских военных, и тем, что политические лидеры Киева смогли получить от союзников и партнеров.

Об этом сообщил второй источник, знакомый с ходом встречи 29 января: