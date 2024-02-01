Зеленский может уволить Залужного уже к концу недели — CNN

До конца этой недели президент Владимир Зеленский может уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
Зеленский может уволить Залужного уже к концу недели
По данным одного из источников CNN, Зеленский во время заседания в ОПУ 29 января заявил, что «принял решение уволить главнокомандующего ВСУ». Указано, что на этом заседании присутствовал министр обороны Рустем Умеров, а также источник CNN. В СМИ добавили, что информация согласуется с другими отчетами, в частности The Washington Post и Financial Times.
CNN 31 января обратился в офис президента с просьбой о дополнительных комментариях. Но там не ответили. Как и ряд других СМИ, CNN пишет, что вместо Залужного на должность главкома ВСУ обсуждают двух претендентов — главу ГУР МОУ Кирилла Буданова и командующего Сухопутными силами Украины Александра Сырского. Первый уклонился от ответа CNN на вопрос о возможном назначении, в офисе второго вообще не ответили.
Мобилизация стала причиной разногласий между Зеленским и Залужным
Ссылаясь на источники в Киеве, западные издания пишут о разговоре между Зеленским и Залужным и возникших разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ.
Об этом сообщает The Washington Post.
В частности, по словам высокопоставленного чиновника, знакомого с этим разговором, Зеленский сообщил Залужному, что увольняет его во время встречи в понедельник 29 января.
С изданием общались два человека на условиях анонимности. По словам одного собеседника, ожидается, что старшие члены штаба Залужного будут отстранены от должностей.
По словам собеседников, Залужный предложил мобилизовать около 500 тыс. военнослужащих, а Зеленский считает эту цифру непрактичной из-за дефицита формы, оружия и тренировочных центров, а также потенциальных проблем, связанных с рекрутингом.
Залужный ответил, что Украине уже не хватает сил из-за растущих потерь и ей нужно набрать более 400 тыс новых солдат, которых Россия планирует мобилизовать в своей стране. Об этом сообщил один человек, знакомый с разговором.
По словам высокопоставленного чиновника, Залужному предложили другую должность, но он отказался и планирует уволиться с военной службы.
Другим источником напряженности также называют то, что Залужный просил украинских военных, и тем, что политические лидеры Киева смогли получить от союзников и партнеров.
Об этом сообщил второй источник, знакомый с ходом встречи 29 января:
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