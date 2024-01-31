Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ

Сьогодні, 31 січня, на сайті ОП з'явився указ Зеленського про звільнення Романа Семенченка.

Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, — йдеться в указі.

Що відомо про Семенченка

  • розпочав кар'єру в органах СБУ у 1993 році;

  • протягом двох років обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області;

  • у 2013 році був призначений начальником управління СБУ в Житомирській області;

  • з 11 жовтня 2019 року обіймав посаду уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

Ми повідомляли, що 27 жовтня 2022 року Зеленський призначив Семенченка на посаду голови Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ХАМАС звільнив ще 11 ізраїльських заручників
ЦАХАЛ
ХАМАС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звільнив Веніславського з посади свого представника у Раді
Офіс Президента України
Федір Веніславський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Фінський суд звільнив російського бойовика Петровського та відмовив у екстрадиції
Петровський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим