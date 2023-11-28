ХАМАС звільнив ще 11 ізраїльських заручників

Що відомо про звільнених заручників

Серед 11 осіб, яких ХАМАС передав Червоному Хресту – двоє трирічних дітей, а також діти віком від 11 до 16 років.

Фото – www.timesofisrael.com

Нині звільнені перебувають в лікарні на території Ізраїлю. Це була четверта група заручників. Їх звільнення завершує список з 50 полонених, які за угодою із ХАМАС мали бути звільнені в рамках чотириденного перемирʼя

Звільнення заручників під час перемир'я

Ізраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.

В адміністрації Байдена підтвердили, що Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні.