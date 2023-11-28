ХАМАС звільнив ще 11 ізраїльських заручників
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ХАМАС звільнив ще 11 ізраїльських заручників

ЦАХАЛ
ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ХАМАС передав Червоному Хресту 11 ізраїльських заручників.

Що відомо про звільнених заручників

Серед 11 осіб, яких ХАМАС передав Червоному Хресту – двоє трирічних дітей, а також діти віком від 11 до 16 років.

Фото – www.timesofisrael.com

Нині звільнені перебувають в лікарні на території Ізраїлю. Це була четверта група заручників. Їх звільнення завершує список з 50 полонених, які за угодою із ХАМАС мали бути звільнені в рамках чотириденного перемирʼя

Звільнення заручників під час перемир'я

Ізраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.

В адміністрації Байдена підтвердили, що Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні.

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