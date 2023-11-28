ХАМАС освободил еще 11 израильских заложников

Что известно об освобожденных заложниках

Среди 11 человек, которых ХАМАС передал Красному Кресту – двое трехлетних детей, а также дети от 11 до 16 лет.

Фото – www.timesofisrael.com

В настоящее время освобожденные находятся в больнице на территории Израиля. Это была четвёртая группа заложников. Их освобождение завершает список из 50 пленных, которые по соглашению с ХАМАС должны были быть освобождены в рамках четырехдневного перемирия

Освобождение заложников во время перемирия

Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС освободил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых израильтяне и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом.

В администрации Байдена подтвердили, что Израиль и боевики ХАМАС согласовали продление режима прекращения огня в Секторе Газа еще на два дня.