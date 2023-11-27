Израиль освободил почти 40 несовершеннолетних палестинцев — NBC

Израиль освободил из тюрем 39 палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом. Сообщается, что почти все они были несовершеннолетними.
Израиль соблюдает соглашение с ХАМАС
Израильская пенитенциарная служба сообщила об освобождение 39 палестинцев. А Международный Комитет Красного Креста заявил, что помог уволить 19 из них.
Помимо этого, представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что почти все заключенные, которых сегодня освободили, были детьми.
Израильские власти пока не обнародовали информацию о лицах или возрасте освобожденных заключенных.
Что известно об освобождении заложников
Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.
Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.
25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что интенсивные боевые действия на Ближнем Востоке продлятся не менее двух месяцев после временного перемирия.
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