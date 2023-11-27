Ізраїль звільнив майже 40 неповнолітніх палестинців — NBC
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Ізраїль звільнив майже 40 неповнолітніх палестинців — NBC

Ізраїль
Джерело:  NBC News

Ізраїль звільнив з в'язниць 39 палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС. Повідомляється, що майже всі вони були неповнолітніми.

Ізраїль дотримується угоди з ХАМАС

Ізраїльська пенітенціарна служба повідомила про звільнення 39 палестинців. А Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що допоміг звільнити 19 з них.

Крім цього, речник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі повідомив, що майже всі в'язні, яких сьогодні звільнили, були дітьми.

Ізраїльська влада поки не оприлюднила інформацію про особи чи вік звільнених ув'язнених.

Що відомо про звільнення заручників

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо ХАМАС продовжить виконувати домовленості.

Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників ХАМАСу, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що інтенсивні бойові дії на Близькому Сході триватимуть щонайменше два місяці після тимчасового перемир’я.

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