Зеленський приїхав на передову в Запорізьку область — відео

4 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав на передову в Запорізьку область.
Президент приїхав на передову
Як Україна планує домогтись переваги над армією РФ у використанні дронів
Президент підкреслив, що під час проведення селектора за участю очільника уряду Дениса Шмигаля обговорювалась ситуація із бойовою роботою дронів.
Зеленський підкреслив, що під час селектору також обговорювалась ситуація на фронті та було заслухано доповідь представників Головного управління розвідки Міноборони України.
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