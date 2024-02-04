Зеленський приїхав на передову в Запорізьку область — відео
Категорія
Україна
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Зеленський приїхав на передову в Запорізьку область — відео

Володимир Зеленський
Зеленський
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4 лютого президент України Володимир Зеленський  приїхав на передову в Запорізьку область.

Президент приїхав на передову

Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному! - написав він.

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Президент підкреслив, що під час проведення селектора за участю очільника уряду Дениса Шмигаля обговорювалась ситуація із бойовою роботою дронів.

Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо, - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що під час селектору також обговорювалась ситуація на фронті та було заслухано доповідь представників Головного управління розвідки Міноборони України.

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