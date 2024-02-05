Під окупацією РФ перебуває 26% території України — Зеленський

Близько 26% території України наразі перебуває під російською окупацією, але російська армія більше не може значно просунутися вперед.
Зеленський згадав про перші дні війни
Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському виданню Rai 1, що російські війська не можуть значно просуватися в Україні.
Президент зазначає, що наразі Україна знає, що таке війна, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але Україна не одна, оскільки вдалося об’єднати світових лідерів.
Росія не збирається зупинятися
Зеленський каже, що ніколи не думав здаватися за ці два роки війни.
Президент підкреслює, що головна мета Путіна — позбавити Україну незалежності, щоб вона була частиною його імперії.
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