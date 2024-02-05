Під окупацією РФ перебуває 26% території України — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Під окупацією РФ перебуває 26% території України — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  rainews.it

Близько 26% території України наразі перебуває під  російською окупацією, але російська армія більше не може значно просунутися вперед.

Зеленський згадав про перші дні війни

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському виданню Rai 1, що російські війська не можуть значно просуватися в Україні.

Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили.

Президент зазначає, що наразі Україна знає, що таке війна, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але Україна не одна, оскільки вдалося об’єднати світових лідерів.

Перші дні були дуже різними, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані, тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю та родини. У нас не було альтернативи, — згадує Зеленський,

Росія не збирається зупинятися

Зеленський каже, що ніколи не думав здаватися за ці два роки війни.

Я українець, я люблю і захищаю Україну. Це мій обов'язок, не можна вірити в перемогу зла. Я знаю, що ми переможемо. Росія не зупиниться, ми повинні все це усвідомити. Росія не хоче миру, для них мир означає поразку, вони почали публічно говорити, що вони не мають наміру зупинятися, що вони ще не виконали своє завдання.

Президент підкреслює, що головна мета Путіна — позбавити Україну незалежності, щоб вона була частиною його імперії.

Частина українців починає звикати до війни, і це велика помилка. А якщо я зробив щось не так? Так, я людина. Але я думаю, що було більше кроків вперед.

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