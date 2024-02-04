Президент України Володимир Зеленський сказав, що думає про заміну головнокомандувача ЗСУ у контексті зміни низки державних керівників, а не лише у військовому секторі.

Зеленський прокоментував можливе звільнення Залужного

Зеленський в інтервʼю італійському каналу Rai News24 на питання щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного сказав, що “потрібне перезавантаження“.

Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Поширити

Зеленський каже, що має на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки у війську.

Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину. Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезапуск, заміну. Поширити

Зеленський не уточнив, чи ухвалив остаточне рішення.

Попередження Зеленського Європі

Також президент відповів на питання, що він хоче сказати тим, хто в Італії та інших європейських країнах каже про втому надсилати зброю в Україну.