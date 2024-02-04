Зеленський вперше відреагував на інформацію про можливе звільнення Залужного
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський вперше відреагував на інформацію про можливе звільнення Залужного

Володимир Зеленський
Джерело:  rainews.it

Президент України Володимир Зеленський сказав, що думає про заміну головнокомандувача ЗСУ у контексті зміни низки державних керівників, а не лише у військовому секторі.

Зеленський прокоментував можливе звільнення Залужного

Зеленський в інтервʼю італійському каналу Rai News24 на питання щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного сказав, що “потрібне перезавантаження“.

Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни.

Зеленський каже, що має на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки у війську.

Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину. Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезапуск, заміну.

Зеленський не уточнив, чи ухвалив остаточне рішення.

Попередження Зеленського Європі

Також президент відповів на питання, що він хоче сказати тим, хто в Італії та інших європейських країнах каже про втому надсилати зброю в Україну.

Війна може прийти до вас, тому що ми маємо справу з Путіним. А коли вона прийде, ніхто не буде готовий, європейські армії не готові, це буде шок, де гарантія, що НАТО швидко відреагує? Хто про це говорить? Ніхто.

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