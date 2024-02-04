Президент України Володимир Зеленський сказав, що думає про заміну головнокомандувача ЗСУ у контексті зміни низки державних керівників, а не лише у військовому секторі.
Зеленський прокоментував можливе звільнення Залужного
Зеленський в інтервʼю італійському каналу Rai News24 на питання щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного сказав, що “потрібне перезавантаження“.
Зеленський каже, що має на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки у війську.
Зеленський не уточнив, чи ухвалив остаточне рішення.
Попередження Зеленського Європі
Також президент відповів на питання, що він хоче сказати тим, хто в Італії та інших європейських країнах каже про втому надсилати зброю в Україну.
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