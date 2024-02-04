Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что думает о замене главнокомандующего ВСУ в контексте смены ряда государственных руководителей, а не только в военном секторе.
Зеленский прокомментировал возможное увольнение Залужного
Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai News24 на вопрос относительно сообщений СМИ о возможном увольнении командующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного сказал, что "нужна перезагрузка".
Зеленский говорит, что подразумевает замену ряда государственных руководителей, а не только в армии.
Зеленский не уточнил, принял ли окончательное решение.
Предупреждение Зеленского Европе
Также президент ответил на вопрос, что он хочет сказать тем, кто в Италии и других европейских странах говорит об усталости отправлять оружие в Украину.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-