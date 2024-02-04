Зеленский впервые отреагировал на информацию о возможном увольнении Залужного
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский впервые отреагировал на информацию о возможном увольнении Залужного

Владимир Зеленский
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Источник:  rainews.it

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что думает о замене главнокомандующего ВСУ в контексте смены ряда государственных руководителей, а не только в военном секторе.

Зеленский прокомментировал возможное увольнение Залужного

Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai News24 на вопрос относительно сообщений СМИ о возможном увольнении командующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного сказал, что "нужна перезагрузка".

Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно требуется перезагрузка, новое начало. Я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны.

Зеленский говорит, что подразумевает замену ряда государственных руководителей, а не только в армии.

Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменили одного человека. Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, уверены в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны обладать правильной положительной энергией... поэтому я говорю о перезапуске, замене.

Зеленский не уточнил, принял ли окончательное решение.

Предупреждение Зеленского Европе

Также президент ответил на вопрос, что он хочет сказать тем, кто в Италии и других европейских странах говорит об усталости отправлять оружие в Украину.

Война может прийти к вам, потому что мы имеем дело с Путиным. А когда она придет, никто не будет готов, европейские армии не готовы, это будет шок, где гарантия того, что НАТО быстро отреагирует? Кто об этом говорит? Никто.

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