Низка ЗМІ опублікувала інформацію, що президент України Володимир Зеленський сказав італійському медіа про «патову» ситуацію на фронті. Центр протидії дезінформації повідомляє, що це є помилковим тлумаченням.

Що сказав Зеленський італійським ЗМІ про літній контрнаступ ЗСУ

У ЦПД зазначають, що Зеленський, коментуючи ситуацію на фронті цього літа, заявив, що «морська частина» дала позитивний результат. Завдяки цим операціям Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор».

Проте сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Зокрема, йдеться про контрнаступальні дії на півдні. Однак це не означає, що ситуацію на фронті можна називати «патовою», і Сили оборони України продовжать деокупацію територій.

ЗМІ закликали уважніше ставитися до перекладу прямої мови та поширення інформації, щоб уникати маніпуляцій.

Речник Зеленського уточнив слова президента

Речник Зеленського Сергій Никифоров також зазначив, що Зеленський говорив конкретно про контрнаступальні дії на півдні цього літа.

Він подав оригінал відповіді президента України:

Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки — це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією — ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі. Поширити

Зазначимо, що телеканал RAI так подав слова президента: