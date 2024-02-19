До 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії планують включити обмеження проти виробництва дронів.

Які санкції увійдуть до нового пакету обмежень для Росії

Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого заявила, що новий пакет санкцій

Зараз ми перебуваємо в процесі ухвалення тринадцятого пакету санкцій, зокрема, щодо питання безпілотників. Ми знаходимося на останніх метрах. Анналена Бербок Очільниця МЗС ФРН

Вона наголосила, що санкції проти Росії «необхідно посилювати й надалі».

На думку Бербок, повномасштабне вторгнення в Україну «розбудило Європу від глибокого сну з точки зору політики безпеки».

Два роки тому ми прокинулися в іншому світі. У світі, де російський президент хотів за допомогою грубої сили перетворити Україну, суверенну, вільну країну, на російську провінцію. Він домігся протилежного. Два роки потому Україна не лише продовжує відстоювати свободу та демократію, але й більш ніж будь-коли просунулася на шляху до вступу в Європейський Союз, — сказала Бербок. Поширити

Санкції ЄС проти РФ: що відомо

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й пакет санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.

Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту у новому пакеті санкцій, наприклад алюмінію, Єврокомісія запропонувала пакет, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.

Пакет містить обмеження для сотень російських юридичних і фізичних осіб. Також розширено список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення .

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.