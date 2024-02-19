В 13-й пакет санкций Евросоюза против России планируют включить ограничения против производства дронов.
Какие санкции войдут в новый пакет ограничений для России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля заявила, что новый пакет санкций
Она подчеркнула, что санкции против России «необходимо усиливать и дальше».
По мнению Бербок, полномасштабное вторжение в Украину "разбудило Европу от глубокого сна с точки зрения политики безопасности".
Санкции ЕС против РФ: что известно
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет санкций, которые могут включать новые запреты на импорт.
Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта в новом пакете санкций, например алюминия, Еврокомиссия предложила пакет, который, как надеется, вызовет минимальные прения среди государств-членов, чтобы его быстро приняли.
Пакет содержит ограничения для сотен русских юридических и физических лиц. Также расширен список российских компаний, которым фирмы из ЕС не могут продавать товары двойного назначения .
В Брюсселе считают, что осталось немного вопросов, по которым страны ЕС могли бы достичь единого согласия, поскольку санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.
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