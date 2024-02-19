В 13-й пакет санкций Евросоюза против России планируют включить ограничения против производства дронов.

Какие санкции войдут в новый пакет ограничений для России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля заявила, что новый пакет санкций

Сейчас мы находимся в процессе принятия тринадцатого пакета санкций, в частности по вопросу беспилотников. Мы находимся на последних метрах. Анналена Бербок Глава МИД ФРГ

Она подчеркнула, что санкции против России «необходимо усиливать и дальше».

По мнению Бербок, полномасштабное вторжение в Украину "разбудило Европу от глубокого сна с точки зрения политики безопасности".

Два года назад мы очнулись в другом мире. В мире, где российский президент хотел с помощью грубой силы превратить Украину, суверенную, свободную страну в российскую провинцию. Он добился обратного. Два года спустя Украина не только продолжает отстаивать свободу и демократию, но и более чем когда-либо продвинулась на пути к вступлению в Европейский Союз, — сказала Бербок. Поделиться

Санкции ЕС против РФ: что известно

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет санкций, которые могут включать новые запреты на импорт.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта в новом пакете санкций, например алюминия, Еврокомиссия предложила пакет, который, как надеется, вызовет минимальные прения среди государств-членов, чтобы его быстро приняли.

Пакет содержит ограничения для сотен русских юридических и физических лиц. Также расширен список российских компаний, которым фирмы из ЕС не могут продавать товары двойного назначения .

В Брюсселе считают, что осталось немного вопросов, по которым страны ЕС могли бы достичь единого согласия, поскольку санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.