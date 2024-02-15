Венгрия заблокировала 13 пакет санкций ЕС против России – FT

Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России. На этот раз не из-за несогласия с мерами, направленными против России, а из-за Китая.

Что известно о блокировке 13 пакета санкций против РФ

ЕС стремится довести до конца свой 13-й пакет санкций против России к двухлетней годовщине полномасштабного вторжения в Украину, которая наступит через девять дней. Это дополнит пакет финансовой поддержки Киева в размере 50 млрд. евро и предложение о резервировании прибыли от замороженных активов России.

Венгрия была единственным противником на вчерашней встрече послов ЕС, которые в противном случае подписали пакет санкций, направленный против почти 200 физических и юридических лиц из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают военным действиям Москвы.

Венгры не согласились из-за китайских компаний, — сказал один из чиновников. Поделиться

Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан неоднократно замедляли или ослабляли меры ЕС, направленные на наказание России или помощь Украине.

Другой чиновник, дипломатически осведомленный о дискуссиях, охарактеризовал их как "очень плодотворный обмен мнениями", деликатно отметив, что блокирование Венгрии было вызвано тем, что посол Будапешта "попросил немного больше времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

По словам чиновников, обсуждение продолжится, и, скорее всего, будут рассмотрены министрами стран-членов на встрече на следующей неделе. Сторонники пакета санкций надеются достичь соглашения в следующую среду, чтобы успеть до 24 февраля.

Что известно о 13 пакете санкций ЕС против РФ

В январе Евросоюз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

В начале февраля СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц. Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

Позже СМИ сообщали, что ЕС предлагает ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мероприятий, приуроченного ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Добавим, что 14 февраля стало известно, что послы Европейского союза не смогли согласовать 13 пакет санкций против РФ.