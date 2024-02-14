ЕС может ввести санкции против КНДР за ракеты для России – Bloomberg
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС может ввести санкции против КНДР за ракеты для России – Bloomberg

Ким и Путин
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Источник:  Bloomberg

Европейский союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление ракет России, которые используются против Украины.

ЕС может наложить санкции на Северную Корею за ракеты и боеприпасы РФ

Евросоюз предложил включить в список министра обороны Северной Кореи и Главное ракетное бюро — правительственный орган, контролирующий программу баллистических ракет КНДР.

Баллистические ракеты, спроектированные, разработанные и производимые Северной Кореей, использовались российскими вооруженными силами против Украины, — говорится в документе ЕС, с которым ознакомился Bloomberg.

Издание отмечает, что Северная Корея предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Благодаря этой поддержке, а также способности Москвы поставлять ограниченные части через третьи страны Россия смогла нарастить производство боеприпасов гораздо больше, чем Украина получает от своих союзников.

Эффект от потенциальных мер против Северной Кореи, включающих запрет на поездки и замораживание активов, скорее всего, будет в основном символическим.

Что известно о передаче РФ ракет от КНДР

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

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