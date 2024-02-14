ЄС може запровадити санкції проти КНДР за ракети для Росії — Bloomberg
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС може запровадити санкції проти КНДР за ракети для Росії — Bloomberg

Кім та Путін
Джерело:  Bloomberg

Європейський союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання ракет Росії, які використовуються проти України.

ЄС може накласти санкції на Північну Корею за ракети й боєприпаси для РФ

Євросоюз запропонував включити до списку міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне бюро — урядовий орган, який контролює програму балістичних ракет КНДР.

Балістичні ракети, спроектовані, розроблені та вироблені Північною Кореєю, використовувалися російськими збройними силами проти України, — йдеться в документі ЄС, з яким ознайомився Bloomberg.

Видання зазначає, що Північна Корея також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви постачати обмежені частини через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів набагато більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.

Ефект від потенційних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на поїздки і заморожування активів, найімовірніше, буде в основному символічним.

Що відомо про передачу РФ ракет від КНДР

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.

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