Ірану та КНДР дуже вигідні поставки ракет до РФ — Forbes
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Ірану та КНДР дуже вигідні поставки ракет до РФ — Forbes

іранська ракета
Джерело:  Forbes

Іран та Північна Корея окрім економічної вигоди від поставок власних ракет Росії також отримують змогу побачити ефективність власної зброї у реальних бойових умовах. 

Як Іран та КНДР за допомогою РФ випробовують власні ракети на Україні

Хоча Північна Корея часто випробовувала ядерні ракети, Україна дає їй унікальну можливість побачити, як вони справляються з реальною бойовою ситуацією, - йдеться у матеріалі видання.

Журналісти додають, що Іран мав змогу випробувати власні балістичні ракети під час ударів по провинції Ідліб на півночному заході Сирії.

Тож випробування іранських ракет в Україні, як зазначають автори матеріалу, буде не дуже цікавим Тегерану, однак свою вигоду від передачі Росії власних ракет Іран все ж таки отримає.

Фарзін Надімі, аналітик із питань оборони та безпеки та науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, вважає, що будь-яке майбутнє використання іранських СРБМ Росією "справді надасть цінні дані" про справжні можливості цих ракет, особливо проти протиповітряної оборони противника, - йдеться у матеріалі видання.

Як РФ оцінює ракети від Ірану та КНДР

Журналісти зазначають, що в Росії також вважають іранські балістичні ракети більш цінними за аналогічну зброю виробництва КНДР, оскільки іранські ракети мають більшу точність.

Крім того, на думку Надімі, ці ракети може бути легше підготувати та запустити. 

При цьому журналісти видання припускають, що Росія буде надавати Ірану інформацію стосовно ефективності використання їхніх ракет у злочинній війні проти України.

Цей обмін буде взаємним, Ірану також доведеться багато чого повчитися з цього досвіду. Росія буде досить інтуїтивно розуміти, як використовувати цю зброю способами, які також можуть бути новими для іранців, - зазначає Надімі.

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