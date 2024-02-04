Кремль посилює підтримку Ірану — ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували заяви Росії на підтримку Ірану після ударів США по проіранських бойовиках.

Що відомо про відносини РФ та Ірану

У звіті вказують, що Кремль подвоює свою підтримку Ірану в той час, як США завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені на американські та інші об'єкти.

Міністерство закордонних справ Росії засудило удари США у відповідь по позиціях підтримуваних Іраном ополченців в Іраку, Сирії та Ємені, завдані 3 лютого.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова засудила ці удари як нібито "кричущий акт американо-британської агресії" і заявила, що вони демонструють "агресивний характер політики США" і "повну зневагу до міжнародного права".

"Захарова стверджувала, що авіаудари США "спеціально розроблені" для подальшого розпалювання конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, вона розкритикувала Велику Британію за участь в авіаударі і заявила, що Великій Британії "ще належить відповісти" за свою "завзятість" у підтримці провокаційної політики США.

Росія зажадала скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з американськими ударами, воно заплановане на 5 лютого.

РФ часто використовує своє посилання на міжнародне право для підриву законної діяльності США на Близькому Сході, — зазначили аналітики.

Що відомо про новий дрон Ірану для РФ

Інформоване джерело Sky News в службах безпеки стверджує, що Іран розробив новий ударний дрон Shahed-107 для війни Росії в Україні. А також, схоже, близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля".

Shahed-107 описують як "вибуховий і розвідувальний" безпілотник, можливо, оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами.

Джерело видання також розповіло, що "кілька одиниць" спеціально розробленого безпілотника, можливо, було запропоновано Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 мільйони доларів.

За словами джерел, це відображає "значну роботу з проєктування сил, яку проводить Іран для підтримки інтересів Росії щодо України".