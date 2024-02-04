Кремль усиливает поддержку Ирана — ISW

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления России в поддержку Ирана после ударов США по проиранским боевикам.

Что известно об отношениях РФ и Ирана

В отчете указывают, что Кремль удваивает свою поддержку Ирану в то время, как США наносят удары, чтобы предотвратить атаки поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке, Сирии и Йемене на американские и другие объекты.

Министерство иностранных дел России осудило ответные удары США по позициям поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке, Сирии и Йемене, нанесенные 3 февраля.

Представитель МИД России Мария Захарова осудила эти удары как якобы "вопиющий акт американо-британской агрессии" и заявила, что они демонстрируют "агрессивный характер политики США" и "полное пренебрежение к международному праву".

"Захарова утверждала, что авиаудары США "специально разработаны" для дальнейшего разжигания конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, она раскритиковала Великобританию за участие в авиаударе и заявила, что Великобритании "еще предстоит ответить" за свое "упорство" в поддержке провокационной политики США.

Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с американскими ударами, запланированное на 5 февраля.

РФ часто использует свою ссылку на международное право для подрыва законной деятельности США на Ближнем Востоке, — отметили аналитики.

Что известно о новом дроне Ирана для РФ

Информированный источник Sky News в службах безопасности утверждает, что Иран разработал новый ударный дрон Shahed-107 для войны России в Украине. А также, похоже, близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракету класса "земля-земля".

Shahed-107 описывают как "взрывной и разведывательный" беспилотник, возможно, оснащенный технологией поиска боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, которые используются украинскими силами.

Источник издания также рассказал, что "несколько единиц" специально разработанного беспилотника, возможно, было предложено России в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 миллиона долларов.

По словам источников, это отражает "значительную работу по проектированию сил, которую проводит Иран для поддержки интересов России по отношению к Украине".

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