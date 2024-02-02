США наносят авиаудары по иранским объектам в Сирии

Авиация США атакует объекты Ирана и подконтрольных ему вооруженных группировок на территории Сирии.

Что известно об авиаударах США по иранским объектам в Сирии

По информации арабских СМИ, авиаудары авиации США были нанесены по районам Аль-Хайдария и Аль-Шибли в сирийском Аль-Маядине.

По информации журналистов, удары были нанесены по проиранским боевикам в Сирии.

Представители Пентагона на условиях анонимности подтвердили журналистам ABC News нанесение ракетных ударов по Сирии.

🔴 مصادر #العربية:



🔴 القصف الجوي طال منطقتي الحيدرية والشبلي في الميادين السورية



🔴 قصف جوي لمواقع مليشيات إيرانية في شرق سوريا



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Что известно о подготовке США к ударам по объектам Ирана в Ираке и Сирии

США в течение выходных будут наносить удары по иранским объектам в Сирии и Ираке.

По информации журналистов издания The Wall Street Journal, таким образом США хотят ответить Ирану за атаку на военную базу в Иордании.

Как рассказали источники, целью ударов США станет иранский контингент и объекты.

Также собеседники WSJ подчеркивают, что ответ будет "многоуровневым" - он будет включать не только удары, но и шаги, которые дадут Тегерану понять, что Вашингтон не хочет эскалации.

Неназванные американские чиновники заявили, что цель такого ответа – заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений на всем Ближнем Востоке, пока идут переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Иран также пишет, что Иран отвергает свою причастность к удару по американской базе в Иордании.

Тегеран грозится нанести ответные удары, если США атакуют иранскую территорию или контингент.