США ввели санкции против производителей иранских "Шахедов"
Категория
Мир
Дата публикации

США ввели санкции против производителей иранских "Шахедов"

БпЛА "Шахед"
Читати українською
Источник:  Минфин США

США объявили о санкциях против сети компаний, которые помогали Ирану производить БПЛА типа "Шахед".

Что известно о новых санкциях США против производителей "Шахедов"

В Минфине США отметили, что Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против ключевой сети закупок крупных поставщиков материалов и чувствительных технологий для иранских программ баллистических ракет и БПЛА, в частности Шахед.

Базирующиеся в Иране и Гонконге компании, против которых ввели санкции, действовали как тайные закупочные организации.

По словам заместителя главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайана Нельсона, длительное распространение Ираном своих передовых обычных вооружений, включая дронов и ракет, нацеленных на солдат США, остается серьезной угрозой стабильности региона.

Мы без колебаний задействуем весь наш набор инструментов, чтобы разрушить незаконные сети закупок, которые снабжают компоненты этих систем вооружения, а также привлечь к ответственности тех, кто пытается экспортировать это оружие террористическим прокси-группам, - подчеркнул Нельсон.

В Минфине уточнили, что ограничения были введены против:

  • Компании FYIT из Гонконга;

  • Компании Duling Technology из Гонконга;

  • Компании Advantage Trading из Гонконга;

  • Компании NSMI из Ирана;

  • Компании COPC из Гонконга.

США готовят серию авиаударов по объектам Ирана в Ираке и Сирии

По информации журналистов The Wall Street Journal, США в течение выходных 4-5 февраля планируют нанести серию авиаударов по целям Ирана на территории Сирии и Ирака.

Отмечается, что таким образом США планируют ответить на гибель своих военных из-за атаки на базу в Иордании.

По словам анонимных собеседников, целью ударов США станет иранский контингент и объекты.

Собеседники добавили, что планируется многоуровневый ответ, который даст понять, что США не стремятся к эскалации.

Неназванные американские чиновники заявили, что цель такого ответа – заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений на всем Ближнем Востоке, пока идут переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Иран также пишет, что Иран отвергает свою причастность к удару по американской базе в Иордании.

Тегеран грозится нанести ответные удары, если США атакуют иранскую территорию или контингент.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Несмотря на санкции. РФ продолжает закупать тайваньские станки для военной промышленности
Станки
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин зря хвастается стойкостью экономики РФ к западным санкциям — CNN
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария поддержала 12-й пакет санкций Евросоюза против России
The Federal Council
Флаг Швейцарии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.