США ввели санкции против производителей иранских "Шахедов"

США объявили о санкциях против сети компаний, которые помогали Ирану производить БПЛА типа "Шахед".
Что известно о новых санкциях США против производителей "Шахедов"
В Минфине США отметили, что Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против ключевой сети закупок крупных поставщиков материалов и чувствительных технологий для иранских программ баллистических ракет и БПЛА, в частности Шахед.
Базирующиеся в Иране и Гонконге компании, против которых ввели санкции, действовали как тайные закупочные организации.
По словам заместителя главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайана Нельсона, длительное распространение Ираном своих передовых обычных вооружений, включая дронов и ракет, нацеленных на солдат США, остается серьезной угрозой стабильности региона.
В Минфине уточнили, что ограничения были введены против:
Компании FYIT из Гонконга;
Компании Duling Technology из Гонконга;
Компании Advantage Trading из Гонконга;
Компании NSMI из Ирана;
Компании COPC из Гонконга.
США готовят серию авиаударов по объектам Ирана в Ираке и Сирии
По информации журналистов The Wall Street Journal, США в течение выходных 4-5 февраля планируют нанести серию авиаударов по целям Ирана на территории Сирии и Ирака.
Отмечается, что таким образом США планируют ответить на гибель своих военных из-за атаки на базу в Иордании.
По словам анонимных собеседников, целью ударов США станет иранский контингент и объекты.
Собеседники добавили, что планируется многоуровневый ответ, который даст понять, что США не стремятся к эскалации.
Неназванные американские чиновники заявили, что цель такого ответа – заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений на всем Ближнем Востоке, пока идут переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Иран также пишет, что Иран отвергает свою причастность к удару по американской базе в Иордании.
Тегеран грозится нанести ответные удары, если США атакуют иранскую территорию или контингент.
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