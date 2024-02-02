США ввели санкции против производителей иранских "Шахедов"

США объявили о санкциях против сети компаний, которые помогали Ирану производить БПЛА типа "Шахед".

Что известно о новых санкциях США против производителей "Шахедов"

В Минфине США отметили, что Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против ключевой сети закупок крупных поставщиков материалов и чувствительных технологий для иранских программ баллистических ракет и БПЛА, в частности Шахед.

Базирующиеся в Иране и Гонконге компании, против которых ввели санкции, действовали как тайные закупочные организации.

По словам заместителя главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайана Нельсона, длительное распространение Ираном своих передовых обычных вооружений, включая дронов и ракет, нацеленных на солдат США, остается серьезной угрозой стабильности региона.

Мы без колебаний задействуем весь наш набор инструментов, чтобы разрушить незаконные сети закупок, которые снабжают компоненты этих систем вооружения, а также привлечь к ответственности тех, кто пытается экспортировать это оружие террористическим прокси-группам, - подчеркнул Нельсон. Поделиться

В Минфине уточнили, что ограничения были введены против:

Компании FYIT из Гонконга;

Компании Duling Technology из Гонконга;

Компании Advantage Trading из Гонконга;

Компании NSMI из Ирана;

Компании COPC из Гонконга.

США готовят серию авиаударов по объектам Ирана в Ираке и Сирии

По информации журналистов The Wall Street Journal, США в течение выходных 4-5 февраля планируют нанести серию авиаударов по целям Ирана на территории Сирии и Ирака.

Отмечается, что таким образом США планируют ответить на гибель своих военных из-за атаки на базу в Иордании.

По словам анонимных собеседников, целью ударов США станет иранский контингент и объекты.

Собеседники добавили, что планируется многоуровневый ответ, который даст понять, что США не стремятся к эскалации.

Неназванные американские чиновники заявили, что цель такого ответа – заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений на всем Ближнем Востоке, пока идут переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Иран также пишет, что Иран отвергает свою причастность к удару по американской базе в Иордании.

Тегеран грозится нанести ответные удары, если США атакуют иранскую территорию или контингент.