США ввели санкції проти виробників іранських "Шахедів"

США оголосили про санкції проти мережі компаній, які допомагали Ірану виробляти БпЛА типу “Шахед”.

Що відомо про нові санкції США проти виробників “Шахедів”

У Мінфіні США зазначили, що Управління з контролю за іноземними активами ввело санкції проти ключової мережі закупівель великих постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм балістичних ракет і БпЛА, зокрема “Шахед”.

Компанії, що базуються в Ірані та Гонконзі, проти яких ввели санкції, діяли як таємні закупівельні організації.

За словами заступника глави Мінфіну США по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайана Нельсона, тривале поширення Іраном своїх передових звичайних озброєнь, включно з дронамі і ракетами, націленими на солдатів США, залишається серйозною загрозою стабільності регіону.

Ми без вагань задіємо весь наш набір інструментів, щоб зруйнувати незаконні мережі закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєння, а також притягнути до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним проксі-групам, - підкреслив Нельсон. Поширити

У Мінфіні уточнили, що обмеження були введені проти:

Компанії FYIT із Гонконгу;

Компанії Duling Technology з Гонконгу;

Компанії Advantage Trading з Гонконгу;

Компанії NSMI з Ірану;

Компанії COPC із Гонконгу.

США готують серію авіаударів по об’єктах Ірану в Іраку та Сирії

За інформацією журналістів The Wall Street Journal, США протягом вихідних 4-5 лютого планують завдати серію авіаударів по цілях Ірану на території Сирії та Іраку.

Зазначається, що таким чином США планують відповісти на загибель своїх військових через атаку на базу в Йорданії.

За словами анонімних співрозмовників видання, ціллю ударів США стане іранський контингент та об'єкти.

Співрозмовники додали, що планується багаторівнева відповідь, яка дасть зрозуміти, що США не прагнуть ескалації.

Неназвані американські чиновники заявили, що мета такої відповіді - змусити Іран та його поплічників зменшити кількість нападів на всьому Близькому Сході, поки йдуть переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Видання також пише, що Іран відкидає свою причетність до удару по американській базі в Йорданії.

Тегеран погрожує завдати ударів у відповідь, якщо США атакують іранську територію або контингент.