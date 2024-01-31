Швейцария поддержала 12-й пакет санкций Евросоюза против России

Федеральный совет Швейцарии присоединяется к Европейскому союзу, который принял 12 пакет санкций в декабре 2023 года. Новые мероприятия вступят в силу 1 февраля.
Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций
Швейцария 31 января приняла решение о присоединении к 12-му пакету санкций Европейского союза против России.
Об этом сообщает правительство Швейцарии.
Отмечается, что новые мероприятия вступят в силу 1 февраля. Ранее 21 декабря Швейцария добавила 147 физических и юридических лиц в свои санкционные списки.
Запрет на российские алмазы и дополнительный контроль за торговлей товарами
Среди новых мер – поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов. Таким образом, Швейцария присоединяется к мерам, согласованным на саммите G7 6 декабря 2023 г., чтобы лишить Россию этого важного потока доходов.
Власти, ответственные за реализацию этих мероприятий в Швейцарии, будут работать с соответствующими секторами, чтобы обеспечить координацию новых ограничений на международном уровне и их эффективную реализацию.
Что еще попало под запрет
Вводятся запреты на импорт некоторых товаров, приносящих значительный доход российскому государству. К примеру, запрещена покупка и импорт из России чугуна и сжиженного нефтяного газа. Также расширяются списки запрещенных товаров, которые могут укрепить военно-технический потенциал России или товаров, укрепляющих российский промышленный сектор.
Эти новые меры запрещают экспорт и продажу в Россию химикатов, литиевых батарей, некоторых двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также станков и деталей машин. Кроме того, в список компаний, на которые распространяются ограничения на товары гражданского и военного назначения (товары двойного назначения), прибавлено больше организаций.
В финансовом секторе гражданам России и проживающим в России физическим лицам будет запрещено контролировать компании в Швейцарии, оказывающие услуги криптоактивов. Есть также дополнительные меры по поддержанию соблюдения ограничения цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты и противодействию попыткам обойти ограничения.
Участники рынка теперь обязаны обмениваться детализированной информацией о ценах друг с другом и компетентными органами по запросу. Будут введены новые требования к отчетности и разрешениям для мониторинга продаж танкеров, которые могут быть использованы для обхода ограничения цен на нефть.
В сфере услуг сейчас действует запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного проектирования и производства. Федеральный совет сделал исключения для предоставления услуг российским дочерним компаниям швейцарских компаний.
От чего в Швейцарии решили отказаться
Двенадцатый пакет санкций ЕС также включает требование об уведомлении о переводе средств из ЕС от базирующихся в ЕС компаний, контролируемых россиянами, или физических или юридических лиц, созданных в России. Федеральный совет пока решил не вводить это требование.
Она поручила Федеральному департаменту экономики, образования и исследований совместно с Федеральным департаментом финансов изучить вопрос о том, следует ли вводить требование по сообщению в Швейцарии и как ее можно структурировать. В частности, они рассмотрят, как требование уведомления о переводах в третьи страны может принести максимально возможную выгоду для эффективного осуществления санкций в Швейцарии.
13-й пакет санкций против РФ
Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.
Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Киев в долгосрочной перспективе.
Согласно данным Politico, российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках нового пакета ограничений. В частности, Чехия хочет включить ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.
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