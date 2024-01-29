США готовят мощный ответ Ирану после гибели американских военных — Bloomberg

Президент США Джо Байден сталкивается с усиливающимся давлением с целью конфронтации с Ираном после того, как трое американских солдат погибли в результате удара беспилотника в Иордании.
Байден готовит решительный ответ Ирану
Человек, знакомый с позицией США, сказал, что удар, в результате которого также были ранены по меньшей мере 34 человека, вызовет более решительную реакцию, чем меры, предпринятые США после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября и спровоцировали новый пожар на Ближнем Востоке. .
Одна из возможностей — это тайные действия, в ходе которых США нанесут удар по Ирану, не заявляя о своей причастности к этому, однако посылая четкий сигнал. Администрация Байдена также может атаковать иранских чиновников, как это сделал бывший президент Дональд Трамп, приказав убить генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.
Как отмечает Bloomberg, это нападение ставит Байдена перед решением, которое станет одним из важнейших за время его президентства. Он хочет наказать виновных в нападении и удержать Иран от его действий в регионе. Но это может привести США к прямой конфронтации с руководством Тегерана, уже решившегося в регионе после нападения ХАМАС, начав атаки в Ираке и Пакистане.
Он также должен взвесить потенциал дальнейших экономических потрясений, поскольку США борются с боевиками-хуситами — еще одним иранским прокси — нанесшим ущерб мировому судоходству, атакуя коммерческие суда в Красном море, на долю которого приходится 12% мирового торгового судоходства.
Байден уже пообещал принять ответные меры после нападения на базу под названием "Башня 22", расположенную на северо-востоке Иордании недалеко от границ Ирака и Сирии.
Атаки на американские базы
Базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергались обстрелам со стороны группировок, поддерживавших Иран, с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября. Хотя в этих двух странах многие военнослужащие получили ранения, ни один из них не погиб.
Нападение в Иордании ознаменовало первую гибель американцев в результате вражеского нападения с тех пор, как Израиль и ХАМАС вступили в войну. Предполагалось, что двое морских котиков погибли на прошлой неделе после того, как они пропали без вести 11 января во время конфискации иранского оружия, предназначенного для хуситов.
В США на Байдена уже растет давление с целью принять прямые меры против Ирана, а республиканцы в Конгрессе обвинили Байдена в робкой реакции на действия иранских прокси.
В любом случае, аналитики утверждают, что США находятся на пороге дальнейшего втягивания в региональный конфликт. США нанесли десятки ударов по иранским марионеткам в Ираке и Сирии, а также запустили волну ударов по хуситам в Йемене.
Ничего из этого пока не сработало. На самом деле, как утверждают республиканцы, подобные Викеру, Иран только взбодрился.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-