В Иране заявили, что Украина не предоставила доказательств использования РФ иранских дронов

Иран заявил, что поставлял никаких "шахедов" и ракет России для использования против Украины. Там также добавили, что Украина якобы не предоставила доказательств, что против нее используют беспилотники или оружие иранского производства.

Иран отрицает использование их БПЛА против Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января.

Они (американцы — ред.) придумывают много оправданий. Один из них, мол, мы вовлечены в украинскую войну. Относительно Украины. Мы никогда не предоставляли ни одного беспилотника, ни одной ракеты России для использования против Украины, заявил дипломат. Поделиться

Он добавил, что предлагал министру иностранных дел Украины предоставить Ирану доказательства использования против украинцев беспилотников или оружия иранского производства.

По его словам, в столице Омана, Маскате, должна была встретиться группа, состоящая из высокопоставленных военных из Ирана и Украины.

Украинская команда не предоставила никаких доказательств. И они сказали, что мы вернемся в Киев, соберем информацию, доказательства, доказательства и вернемся на следующий раунд встречи, но они этого не сделали. Они не предоставили нам, не показали доказательств того, что против них используются беспилотники и оружие иранского производства. Поделиться

Также министр добавил, что "любой стране легко скопировать наши беспилотники", а Иран не несет за это ответственности.

По словам Амир-Абдуллахиана, Иран также спрашивал у РФ, использовали ли они когда-нибудь оружие иранского производства против украинцев, на что те говорили, что не использовали ни одного оружия иранского производства против Украины.

Доказательства поставки Ираном дронов в Россию

В августе 2022 года The Washington Post сообщало, что РФ получила первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования против Украины.

10 октября 2022 года РФ впервые использовала эти дроны для массированной атаки по Украине, использовав 24 БПЛА, которых 13 были дронами-камикадзе «Шахед-136».

В августе 2023 года The Washington Post обнародовало доказательства соглашения между Россией и Ираном, согласно которому к лету 2025 года в России планируют создать 6000 дронов для атак украинских городов.

Сообщается, что сделка была заключена в ноябре в Татарстане.