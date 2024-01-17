В Ірані заявили, що Україна не надала доказів використання РФ іранських дронів

Іран заявив, що постачав жодних “шахедів” і ракет Росії для використання проти України. Там також додали, що Україна нібито не надала жодних доказів, що проти неї використовують безпілотники або зброя іранського виробництва.

Іран заперечив використання їхніх БПЛА проти України

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан під час виступу на Всесвітньому економічному форуму в Давосі 17 січня.

Вони (американці — ред.) придумують багато виправдань. Одне з них, мовляв, ми залучені в українську війну. Щодо України. Ми ніколи не надавали жодного безпілотника, жодної ракети Росії для використання проти України, — заявив дипломат. Поширити

Він додав, що пропонував міністру закордонних справ України надати Ірану докази використання проти українців безпілотників або зброї іранського виробництва.

За його словами, у столиці Оману, Маскаті, повинна була зустрітися група, яка складатиметься з високопоставлених військових з Ірану та України.

Українська команда не надала жодних доказів. І вони сказали, що ми повернемося до Києва, зберемо інформацію, докази, докази і повернемося на наступний раунд зустрічі, але вони цього не зробили. Вони не надали нам, не показали жодних доказів того, що проти них використовуються безпілотники і зброя іранського виробництва. Поширити

Також міністр додав, що “будь-якій країні не важко скопіювати наші безпілотники”, а Іран не несе за це відповідальності.

За словами Амір-Абдуллахіана, Іран також запитував у РФ, чи використовували вони коли-небудь зброю іранського виробництва проти українців, на що ті казали, що не використовували жодної зброї іранського виробництва проти України.

Докази поставки Іраном дронів в Росію

У серпні 2022 року видання The Washington Post повідомляло, що РФ отримала перші іранські бойові безпілотні літальні апарати для використання проти України.

10 жовтня 2022 року РФ вперше використала ці дрони для масованої атаки по Україні, використавши 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахед-136».

У серпні 2023 року The Washington Post оприлюднило докази угоди між Росією та Іраном, згідно з якою до літа 2025 року в Росії планують створити 6000 дронів для атак українських міст.

Повідомляється, що угода була укладена у в листопаді у Татарстані.