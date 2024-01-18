Пакистан нанес по Ирану авиаудара в ответ на атаку войск Тегерана

Пакистан нанес серию авиаударов по Ирану в ответ на нападение Тегерана. Сообщается, что погибли по меньшей мере семь человек – четверо детей и три женщины.

Пакистан нанес удар по пограничью Ирана

Пакистан заявил, что ударил по укрытиям сепаратистских боевиков в Иране: его войска начали «серию высокоскоординированных и специально нацеленных точных военных ударов» в юго-восточной части Ирана Систан и провинции Белуджистан.

В Исламабаде назвали операцию "Марг-Бар-Сармачар" — фраза, которая в переводе означает "смерть партизанам".

В Министерстве иностранных дел Пакистана добавили, что в ходе операции были убиты "несколько" боевиков.

Тегеран требует от Пакистана «немедленных пояснений» по поводу ударов, сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim со ссылкой на чиновника.

CNN передает, что заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархаммати заявил в интервью государственному телевидению, что в результате ударов погибли по меньшей мере семь человек. Среди погибших — три женщины и четверо детей, которые были иностранными гражданами.

Почему Иран нанес удар по Пакистану

Днем ранее Иран заявил, что применил «высокоточные ракеты и беспилотники», чтобы уничтожить два опорных пункта суннитской боевой группировки Джейш аль-Адль в юго-западной провинции Белуджистан Пакистана.

Власти Пакистана заявили, что от ударов погибли двое детей и были ранены несколько других.

CNN объясняет, что Пакистан и Иран в течение длительного времени ведут борьбу с боевиками в неспокойном регионе Белудж вдоль общей 900-километровой границы.

Однако обмен ударами знаменует значительную эскалацию и происходит на фоне усиления региональных боевых действий на Ближнем Востоке из-за войны Израиля в Газе.