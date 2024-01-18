Пакистан завдав по Ірану авіаудару у відповідь на атаку військ Тегерана

Пакистан завдав серію авіаударів по Ірану у відповідь на напад Тегерана. Повідомляється, що загинули щонайменше семеро людей – четверо дітей і троє жінок.

Пакистан завдав удару по прикордонню Ірану

Пакистан заявив, що вдарив по схованках сепаратистських бойовиків в Ірані: його війська розпочали «серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів» у південно-східній частині Ірану Сістан і провінції Белуджистан.

В Ісламабаді назвали операцію «Марг-Бар-Сармачар» — фраза, яка у перекладі означає «смерть партизанам».

У Міністерстві закордонних справ Пакистану додали, що в ході операції було вбито "кілька" бойовиків.

Тегеран вимагає від Пакистану «негайних пояснень» щодо ударів, повідомило іранське державне інформаційне агентство Tasnim з посиланням на чиновника.

CNN передає, що заступник губернатора провінції Сістан і Белуджистан Аліреза Мархаматі заявив в інтерв'ю державному телебаченню, що внаслідок ударів загинуло щонайменше семеро людей. Серед загиблих — троє жінок і четверо дітей, які були іноземними громадянами.

Чому Іран завдав удару по Пакистану

Днем раніше Іран заявив, що застосував «високоточну ракети та безпілотники», щоб знищити два опорних пункти сунітського бойового угруповання Джейш аль-Адль у південно-західній провінції Белуджистан Пакистану.

Влада Пакистану заявила, що від ударів загинуло двоє дітей і було поранено кількох інших.

CNN пояснює, що Пакистан і Іран протягом тривалого часу ведуть боротьбу з бойовиками в неспокійному регіоні Белудж вздовж спільного 900-кілометрового кордону.

Проте обмін ударами знаменує значну ескалацію та відбувається на тлі посилення регіональних бойових дій на Близькому Сході через війну Ізраїлю в Газі.