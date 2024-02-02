США завдають авіаудари по іранських об'єктах у Сирії

Авіація США атакує об'єкти Ірану та підконтрольних йому збройних угруповань на території Сирії.

Що відомо про авіаудари США по іранських об’єктах у Сирії

За інформацією арабських ЗМІ, авіаудари авіації США були завдані по районах Аль-Хайдарія та Аль-Шиблі в сирійському Аль-Маядіні.

За інформацією журналістів, удари були завдані по проіранських бойовиках у Сирії.

Представники Пентагону на умовах анонімності підтвердили журналістам ABC News завдання ракетних ударів по Сирії.

🔴 مصادر #العربية:



🔴 القصف الجوي طال منطقتي الحيدرية والشبلي في الميادين السورية



🔴 قصف جوي لمواقع مليشيات إيرانية في شرق سوريا



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Що відомо про підготовку США до ударів по об’єктах Ірану в Іраку та Сирії

США протягом вихідних будуть завдавати ударів по іранських об’єктах у Сирії та Іраку.

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, таким чином США хочуть дати відповідь Ірану за атаку на військову базу в Йорданії.

Як розповіли неназвані джерела, ціллю ударів США стане іранський контингент та об'єкти.

Також співрозмовники WSJ підкреслюють, що відповідь буде "багаторівневою" - вона включатиме не лише удари, а й кроки, які дадуть Тегерану зрозуміти, що Вашингтон не хоче ескалації.

Неназвані американські чиновники заявили, що мета такої відповіді - змусити Іран та його поплічників зменшити кількість нападів на всьому Близькому Сході, поки йдуть переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Видання також пише, що Іран відкидає свою причетність до удару по американській базі в Йорданії.

Тегеран погрожує завдати ударів у відповідь, якщо США атакують іранську територію або контингент.