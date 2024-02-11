Ирану и КНДР очень выгодны поставки ракет в РФ — Forbes
Категория
Мир
Дата публикации

Ирану и КНДР очень выгодны поставки ракет в РФ — Forbes

ракета Ирана
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Источник:  Forbes

Иран и Северная Корея, кроме экономической выгоды от поставок собственных ракет России, также получают возможность увидеть эффективность собственного оружия в реальных боевых условиях.

Как Иран и КНДР с помощью РФ испытывают свои ракеты на Украине

Хотя Северная Корея часто испытывала ядерные ракеты, Украина дает ей уникальную возможность увидеть, как они справляются с реальной боевой ситуацией, говорится в материале издания.

Журналисты добавляют, что Иран мог испытать собственные баллистические ракеты во время ударов по провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Испытание иранских ракет в Украине, как отмечают авторы материала, будет не очень интересным Тегерану, однако свою выгоду от передачи России собственных ракет Иран все же получит.

Фарзин Надими, аналитик по обороне и безопасности и научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, считает, что любое будущее использование иранских СРБМ Россией "действительно предоставит ценные данные" о настоящих возможностях этих ракет, особенно против противовоздушной обороны противника, - говорится в материале издание.

Как РФ оценивает ракеты от Ирана и КНДР

Журналисты отмечают, что в России также считают иранские баллистические ракеты более ценными, чем аналогичное оружие производства КНДР, поскольку иранские ракеты имеют большую точность.

Кроме того, по мнению Надимы, эти ракеты могут быть легче подготовить и запустить.

При этом журналисты издания предполагают, что Россия будет предоставлять Ирану информацию об эффективности использования ракет в преступной войне против Украины.

Этот обмен будет взаимным, Ирану также придется многому поучиться этому опыту. Россия будет достаточно интуитивно понимать, как использовать это оружие способами, которые также могут быть новыми для иранцев, отмечает Надими.

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