Иран и Северная Корея, кроме экономической выгоды от поставок собственных ракет России, также получают возможность увидеть эффективность собственного оружия в реальных боевых условиях.

Как Иран и КНДР с помощью РФ испытывают свои ракеты на Украине

Хотя Северная Корея часто испытывала ядерные ракеты, Украина дает ей уникальную возможность увидеть, как они справляются с реальной боевой ситуацией, говорится в материале издания. Поделиться

Журналисты добавляют, что Иран мог испытать собственные баллистические ракеты во время ударов по провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Испытание иранских ракет в Украине, как отмечают авторы материала, будет не очень интересным Тегерану, однако свою выгоду от передачи России собственных ракет Иран все же получит.

Фарзин Надими, аналитик по обороне и безопасности и научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, считает, что любое будущее использование иранских СРБМ Россией "действительно предоставит ценные данные" о настоящих возможностях этих ракет, особенно против противовоздушной обороны противника, - говорится в материале издание. Поделиться

Как РФ оценивает ракеты от Ирана и КНДР

Журналисты отмечают, что в России также считают иранские баллистические ракеты более ценными, чем аналогичное оружие производства КНДР, поскольку иранские ракеты имеют большую точность.

Кроме того, по мнению Надимы, эти ракеты могут быть легче подготовить и запустить.

При этом журналисты издания предполагают, что Россия будет предоставлять Ирану информацию об эффективности использования ракет в преступной войне против Украины.