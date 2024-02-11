Иран и Северная Корея, кроме экономической выгоды от поставок собственных ракет России, также получают возможность увидеть эффективность собственного оружия в реальных боевых условиях.
Как Иран и КНДР с помощью РФ испытывают свои ракеты на Украине
Журналисты добавляют, что Иран мог испытать собственные баллистические ракеты во время ударов по провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Испытание иранских ракет в Украине, как отмечают авторы материала, будет не очень интересным Тегерану, однако свою выгоду от передачи России собственных ракет Иран все же получит.
Как РФ оценивает ракеты от Ирана и КНДР
Журналисты отмечают, что в России также считают иранские баллистические ракеты более ценными, чем аналогичное оружие производства КНДР, поскольку иранские ракеты имеют большую точность.
Кроме того, по мнению Надимы, эти ракеты могут быть легче подготовить и запустить.
При этом журналисты издания предполагают, что Россия будет предоставлять Ирану информацию об эффективности использования ракет в преступной войне против Украины.
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