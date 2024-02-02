Економіка КНДР виграє через продаж Росії ракет та снарядів — DW

Цього року КНДР, найбільш ізольована санкціями держава світу, вперше з допандемійних часів повернеться до економічного зростання, оскільки поставки зброї Росії для підтримки вторгнення в Україну поповнять бюджет країни.

КНДР "підніме” свою економіку за рахунок продажу озброєння РФ

Економіка КНДР виграє від угоди з Росією про постачання зброї для війни РФ в Україні – це забезпечить поштовх північнокорейській економіці в умовах санкцій.

Про це пише Deutsche Welle.

Угода передбачає передачу снарядів і балістичних ракет, що підвищує фінансову стабільність Пхеньяна. Очікується, що цього року КНДР, найбільш ізольована держава світу, вперше з допандемійних часів повернеться до економічного зростання, оскільки поставки зброї для підтримки російського вторгнення в Україну поповнять державну скарбницю, – пише видання. Поширити

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, з серпня минулого року Північна Корея здійснила 10 поставок зброї до Росії загальною кількістю близько мільйона снарядів.

За іншими даними, Пхеньян, зокрема, передав російським військовим балістичні ракети. І Пхеньян, і Москва заперечують ці поставки.

Таємна угода між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом РФ Путіним, ймовірно, ще більше стимулюватиме крихітну централізовану економіку Північної Кореї, яку Центробанк Південної Кореї оцінював у 2022 році у 24,5 млрд дол.

Локдауни через COVID-19 та міжнародні санкції, запроваджені у 2016 році через ядерну програму Пхеньяна, завдали шкоди основному експорту вугілля до Китаю. Ці дві кризи посилили серйозні труднощі в КНДР де 60% населення живе за межею бідності.

Економіка занепадала протягом останніх п'яти років. Тож угода з Росією про постачання зброї допоможе повернутися до позитивного зростання на рівні близько 1% у 2024 році, – сказала DW керівник відділу країнових ризиків Fitch Solutions у Європі Анвіта Басу. Поширити

Басу зазначила, що її прогноз є приблизним, оскільки Пхеньян не звітує про економічні дані.

Економіка КНДР відновлюється попри санкції

Минулого року торгівля Північної Кореї з Китаєм – її найбільшим партнером – відновилася до допандемічного рівня в 2,3 млрд дол (за даними Пекіна), після різкого падіння в період між 2016 і 2018 роками після введення санкцій.

Оборонний сектор Північної Кореї є одним з найбільших роботодавців країни, в ньому працює близько двох мільйонів працівників з 26-мільйонного населення. Сектор робить значний внесок в економіку країни разом із сільським господарством.

Спочатку будучи лише постачальником для власної армії, Північна Корея знайшла кількох ключових закордонних клієнтів для своєї зброї та боєприпасів - в основному це країни колишнього СРСР або країни Африки на південь від Сахари, – пише DW. Поширити

Незважаючи на важливість оборонного сектору, Басу скептично ставиться до того, що пересічні жителі КНДР отримають вигоду від російської угоди про постачання зброї.

Очікується, що КНДР отримає прибуток у розмірі щонайменше 1 млрд дол від продажу артилерійських снарядів Росії, повідомило цього тижня агентство Bloomberg.