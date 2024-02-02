Економіка КНДР виграє через продаж Росії ракет та снарядів — DW

Цього року КНДР, найбільш ізольована санкціями держава світу, вперше з допандемійних часів повернеться до економічного зростання, оскільки поставки зброї Росії для підтримки вторгнення в Україну поповнять бюджет країни.
КНДР "підніме” свою економіку за рахунок продажу озброєння РФ
Економіка КНДР виграє від угоди з Росією про постачання зброї для війни РФ в Україні – це забезпечить поштовх північнокорейській економіці в умовах санкцій.
Про це пише Deutsche Welle.
За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, з серпня минулого року Північна Корея здійснила 10 поставок зброї до Росії загальною кількістю близько мільйона снарядів.
За іншими даними, Пхеньян, зокрема, передав російським військовим балістичні ракети. І Пхеньян, і Москва заперечують ці поставки.
Таємна угода між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом РФ Путіним, ймовірно, ще більше стимулюватиме крихітну централізовану економіку Північної Кореї, яку Центробанк Південної Кореї оцінював у 2022 році у 24,5 млрд дол.
Локдауни через COVID-19 та міжнародні санкції, запроваджені у 2016 році через ядерну програму Пхеньяна, завдали шкоди основному експорту вугілля до Китаю. Ці дві кризи посилили серйозні труднощі в КНДР де 60% населення живе за межею бідності.
Басу зазначила, що її прогноз є приблизним, оскільки Пхеньян не звітує про економічні дані.
Економіка КНДР відновлюється попри санкції
Минулого року торгівля Північної Кореї з Китаєм – її найбільшим партнером – відновилася до допандемічного рівня в 2,3 млрд дол (за даними Пекіна), після різкого падіння в період між 2016 і 2018 роками після введення санкцій.
Оборонний сектор Північної Кореї є одним з найбільших роботодавців країни, в ньому працює близько двох мільйонів працівників з 26-мільйонного населення. Сектор робить значний внесок в економіку країни разом із сільським господарством.
Незважаючи на важливість оборонного сектору, Басу скептично ставиться до того, що пересічні жителі КНДР отримають вигоду від російської угоди про постачання зброї.
Очікується, що КНДР отримає прибуток у розмірі щонайменше 1 млрд дол від продажу артилерійських снарядів Росії, повідомило цього тижня агентство Bloomberg.
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