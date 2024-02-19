Кремлевский диктатор Владимир Путин во время развязной преступной войны против Украины допустил ряд стратегических ошибок и уже не сможет установить контроль над Украиной даже в случае оккупации новых территорий.
Что известно об ошибках и стратегических целях Путина в Украине
Как отмечает профессор политологии Сиракузского университета и автор книги "Код путинизма" Брайан Д.Тейлор, ряд ошибок кремлевского диктатора привел к тому, что даже лояльные ранее России украинцы отказываются от русского языка.
Он подчеркнул, что именно агрессия России в 2014 году подтолкнула Украину дальше на пути евроинтеграции.
Тейлор также обратил внимание, что кремлевский диктатор хочет установить не только политический контроль над Украиной, но и добиться признания оккупированных 5 украинских областей.
Как война против Украины бьет по российской экономике
Тейлор отмечает, что перевод Путиным российской экономики на военные рельсы стал наиболее значительным краткосрочным влиянием разрешенной агрессии на экономические показатели страны-агрессоры.
Тейлор отметил, что в настоящее время военные расходы РФ уже составляют около 7% ВВП.
В частности, значительная часть бюджета идет по заказу военной техники, высоким зарплатам и выплатам в случае смерти солдат и их семей.
Результатом стало то, что экономисты окрестили "военным кейнсианством" - экономический выстрел в руку из-за военных расходов
Тейлор подчеркнул, что в течение прошлого года российская экономика выросла более чем на 3%.
При этом политолог отметил, что экономический эффект реальный, однако в большинстве своем обманчивый, поскольку строительство или ремонт танков, которые через несколько месяцев подрываются в Украине, считается увеличением производства, но не приносящего долгосрочных выгод для россиян.
В связи с этим увеличение расходов, выезд около миллиона россиян привели к дефициту рабочей силы, повышению зарплаты и росту инфляции.
Он также добавил, что реальные последствия развязанной Кремлем войны против Украины в долгосрочной перспективе являются серьезными и потенциально тяжелыми.
В частности, Россия лишилась крупного экспортного рынка европейских стран.
Азиатские страны не могут заменить эти доходы для России, особенно по газу.
Кроме того, как отмечает Тейлор, еще до вторжения в 2022 году российская экономика находилась в состоянии стагнации и остро нуждалась в инвестициях и повышении производительности.
Государственные инвестиции сейчас производятся, но только в военный сектор. Частные и иностранные инвестиции сократились из-за войны и санкций.
Отток мозгов молодых, высокообразованных и квалифицированных работников также наносит ущерб долгосрочным перспективам развития. Российское государство, в определенном смысле, ворует у будущего, финансируя эту ложную войну
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