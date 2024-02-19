Кремлевский диктатор Владимир Путин во время развязной преступной войны против Украины допустил ряд стратегических ошибок и уже не сможет установить контроль над Украиной даже в случае оккупации новых территорий.

Что известно об ошибках и стратегических целях Путина в Украине

Как отмечает профессор политологии Сиракузского университета и автор книги "Код путинизма" Брайан Д.Тейлор, ряд ошибок кремлевского диктатора привел к тому, что даже лояльные ранее России украинцы отказываются от русского языка.

Путин очень четко обозначил свою цель – он хочет, чтобы Украина находилась под политическим контролем России. Он неоднократно говорил, что считает его искусственным государством. Он не против того, чтобы это государство имело номинальную независимость, если только оно не будет пользоваться этой независимостью и не попытается выйти из российской орбиты и присоединиться к Европе в политическом и экономическом плане. Когда Путин говорит о "денацификации", он подразумевает пророссийское марионеточное правительство, а когда он говорит о "демилитаризации", он подразумевает украинскую армию, которая слишком слаба, чтобы противостоять России, - объясняет Тейлор. Поделиться

Он подчеркнул, что именно агрессия России в 2014 году подтолкнула Украину дальше на пути евроинтеграции.

До этого момента России в целом удавалось манипулировать украинскими элитами, чтобы сохранить там российское влияние. Теперь же благодаря собственным ошибкам - в 2014 году и тем более в 2022-м - он потерял почти все украинское население, которое раньше было абсолютно не против хороших отношений с Россией, если они будут на равных. Сейчас многие украинцы по возможности избегают русского языка, и все больше людей переходят на украинский, - отмечает политолог. Поделиться

Тейлор также обратил внимание, что кремлевский диктатор хочет установить не только политический контроль над Украиной, но и добиться признания оккупированных 5 украинских областей.

Эта территория больше, чем Швейцария и Австрия вместе взятые, и это, безусловно, самый большой захват земель в Европе со времен Второй мировой войны. Думаю, он хотел бы завладеть такими регионами, как Харьков и Одесса, и полностью отрезать все, что осталось от украинского выхода к Черному морю, - предупреждает политолог. Поделиться

Как война против Украины бьет по российской экономике

Тейлор отмечает, что перевод Путиным российской экономики на военные рельсы стал наиболее значительным краткосрочным влиянием разрешенной агрессии на экономические показатели страны-агрессоры.

Тейлор отметил, что в настоящее время военные расходы РФ уже составляют около 7% ВВП.

В частности, значительная часть бюджета идет по заказу военной техники, высоким зарплатам и выплатам в случае смерти солдат и их семей.

Результатом стало то, что экономисты окрестили "военным кейнсианством" - экономический выстрел в руку из-за военных расходов

Тейлор подчеркнул, что в течение прошлого года российская экономика выросла более чем на 3%.

При этом политолог отметил, что экономический эффект реальный, однако в большинстве своем обманчивый, поскольку строительство или ремонт танков, которые через несколько месяцев подрываются в Украине, считается увеличением производства, но не приносящего долгосрочных выгод для россиян.

В связи с этим увеличение расходов, выезд около миллиона россиян привели к дефициту рабочей силы, повышению зарплаты и росту инфляции.

Ключевым экономическим изменением является резкое сокращение европейских закупок российских углеводородов (нефти, газа и угля) и переориентация на таких покупателей как Китай и Индия для экспорта российской нефти, - подчеркивает Тейлор. Поделиться

Он также добавил, что реальные последствия развязанной Кремлем войны против Украины в долгосрочной перспективе являются серьезными и потенциально тяжелыми.

В частности, Россия лишилась крупного экспортного рынка европейских стран.

Азиатские страны не могут заменить эти доходы для России, особенно по газу.

Кроме того, как отмечает Тейлор, еще до вторжения в 2022 году российская экономика находилась в состоянии стагнации и остро нуждалась в инвестициях и повышении производительности.

Государственные инвестиции сейчас производятся, но только в военный сектор. Частные и иностранные инвестиции сократились из-за войны и санкций.