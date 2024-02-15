Финансирование войны. Российский олигарх Дерипаска получил подозрение от СБУ

Российскому олигарху Олегу Дерипаске объявлено подозрение в финансировании войны. Топ-менеджеры его украинской компании задержаны.
Дерипаска финансирует войну России против Украины
Россиянин Олег Дерипаска подозревается в финансовой поддержке войны против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
СБУ отмечает, что были задержаны два топ-менеджера компании подозреваемого. Речь идет о директоре недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха — украинца, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ.
По данным следствия, фигуранты помогли бизнесмену присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на запрет на их продажу. С этого времени компания поставляла России оптовые партии горных пород для выплавки стали. Сырье продавали российским оборонным заводам для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер".
Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.
Дерипаске объявили заочное подозрение по нескольким статьям УКУ, в частности в финансировании войны (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч 2 ст.28, ч. 4 ст.110-2), - говорится в сообщении.
Директор украинской компании получил подозрение в отмывании имущества и финансировании агрессии РФ (ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 УК). Куратору поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК.
Дело Дерипаски: что известно
С 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска находится под санкциями США из-за финансирования проектов диктатора Владимира Путина, а с 2022 года под санкциями Евросоюза.
В Украине Дерипаска владел рядом добывающих предприятий, сырье из которых поставлялось России.
Ранее Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.
В 2023 году Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски.
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