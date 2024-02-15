Финансирование войны. Российский олигарх Дерипаска получил подозрение от СБУ

Российскому олигарху Олегу Дерипаске объявлено подозрение в финансировании войны. Топ-менеджеры его украинской компании задержаны.

Дерипаска финансирует войну России против Украины

Россиянин Олег Дерипаска подозревается в финансовой поддержке войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что были задержаны два топ-менеджера компании подозреваемого. Речь идет о директоре недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха — украинца, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ.

По данным следствия, фигуранты помогли бизнесмену присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на запрет на их продажу. С этого времени компания поставляла России оптовые партии горных пород для выплавки стали. Сырье продавали российским оборонным заводам для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер".

Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

Дерипаске объявили заочное подозрение по нескольким статьям УКУ, в частности в финансировании войны (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч 2 ст.28, ч. 4 ст.110-2), - говорится в сообщении.

Директор украинской компании получил подозрение в отмывании имущества и финансировании агрессии РФ (ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 УК). Куратору поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК.

Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, способствовавшей незаконному отчуждению предприятия. Поделиться

Дело Дерипаски: что известно

С 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска находится под санкциями США из-за финансирования проектов диктатора Владимира Путина, а с 2022 года под санкциями Евросоюза.

В Украине Дерипаска владел рядом добывающих предприятий, сырье из которых поставлялось России.

Ранее Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.

В 2023 году Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски.