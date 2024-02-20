Кремлевский диктатор Владимир Путин после появления информации о расстрелах российскими военными преступниками украинских военнопленных в районе Авдеевки Донецкой области и Запорожской области начал цинично отрицать это.
Путин цинично отрицает расстрелы украинских военнопленных армией РФ
В частности, кремлевский диктатор начал врать о том, что оккупационная российская армия в Украине якобы всегда "соблюдала международные правовые документы и конвенции" в сфере обращения с военнопленными.
Такое циничное заявление главы Кремля прозвучало на фоне новостей о расстреле украинских военных оккупантами сразу на нескольких участках фронта.
Во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Путин заявил, что оккупационные войска РФ должны продолжать практику обращения с военнопленными в "строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями".
При этом диктатор заявил, что россияне "всегда так действовали", а пленных якобы удерживали "достойно".
Имеет ли Путин влияние на Трампа
По словам экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в комментарии журналистам издания Newsweek, последние заявления Дональда Трампа о России свидетельствуют о влиянии на него Кремля. в том числе финансовый.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-