Путин выступил с циничным заявлением на фоне расстрелов военных ВСУ
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Путин выступил с циничным заявлением на фоне расстрелов военных ВСУ

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин после появления информации о расстрелах российскими военными преступниками украинских военнопленных в районе Авдеевки Донецкой области и Запорожской области начал цинично отрицать это.

Путин цинично отрицает расстрелы украинских военнопленных армией РФ

В частности, кремлевский диктатор начал врать о том, что оккупационная российская армия в Украине якобы всегда "соблюдала международные правовые документы и конвенции" в сфере обращения с военнопленными.

Такое циничное заявление главы Кремля прозвучало на фоне новостей о расстреле украинских военных оккупантами сразу на нескольких участках фронта.

Во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Путин заявил, что оккупационные войска РФ должны продолжать практику обращения с военнопленными в "строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями".

При этом диктатор заявил, что россияне "всегда так действовали", а пленных якобы удерживали "достойно".

Имеет ли Путин влияние на Трампа

По словам экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в комментарии журналистам издания Newsweek, последние заявления Дональда Трампа о России свидетельствуют о влиянии на него Кремля. в том числе финансовый.

Вы спрашиваете себя, что такого имеет Путин на Дональда Трампа, что он всегда должен быть виноват ему, своему другу... в подлости?.. Я не знаю, что у него есть при себе, но думаю, что это, вероятно, финансы. Я думаю, что это, вероятно, финансы или что-то финансовое, что он имеет при себе, или что-то, что он ожидает получить, - предположила Пелоси.

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