Кремлевский диктатор Владимир Путин после появления информации о расстрелах российскими военными преступниками украинских военнопленных в районе Авдеевки Донецкой области и Запорожской области начал цинично отрицать это.

Путин цинично отрицает расстрелы украинских военнопленных армией РФ

В частности, кремлевский диктатор начал врать о том, что оккупационная российская армия в Украине якобы всегда "соблюдала международные правовые документы и конвенции" в сфере обращения с военнопленными.

Такое циничное заявление главы Кремля прозвучало на фоне новостей о расстреле украинских военных оккупантами сразу на нескольких участках фронта.

Во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Путин заявил, что оккупационные войска РФ должны продолжать практику обращения с военнопленными в "строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями".

При этом диктатор заявил, что россияне "всегда так действовали", а пленных якобы удерживали "достойно".

Имеет ли Путин влияние на Трампа

По словам экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в комментарии журналистам издания Newsweek, последние заявления Дональда Трампа о России свидетельствуют о влиянии на него Кремля. в том числе финансовый.