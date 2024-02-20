Пятый день ничего не говорят. Мать Навального требует от Путина выдать ей тело сына – видео

Мать Навального обратилась к Путину с требованием выдать ей тело сына, которое она не видела уже пять дней. О смерти Навального в исправительной колонии стало известно 16 февраля.
Тело Навального до сих пор не выдали
Мать Алексея Навального обратилась к Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. Она отмечает, что до сих пор не знает, где находится тело.
Что известно об исчезновении тела Навального
По информации журналистов издания, тело Навального должно было прибыть в единственный морг в Салехарде, расположенную вблизи колонии, в которой умер заключенный Кремлем оппозиционный политик.
Между тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила журналистам издание гибель политика, ссылаясь на официальное сообщение, направленное матери Навального Людмиле, и требовала немедленно передать его тело семье.
По словам Ярмыша, другому адвокату Навального, который приехал в Салехард, сообщили, что "причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза".
В свою очередь директор основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов также написал об этом, заявив, что "колония обманула".
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