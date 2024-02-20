Пятый день ничего не говорят. Мать Навального требует от Путина выдать ей тело сына – видео
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Пятый день ничего не говорят. Мать Навального требует от Путина выдать ей тело сына – видео

Навальний
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Источник:  online.ua

Мать Навального обратилась к Путину с требованием выдать ей тело сына, которое она не видела уже пять дней. О смерти Навального в исправительной колонии стало известно 16 февраля.

Тело Навального до сих пор не выдали

Мать Алексея Навального обратилась к Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. Она отмечает, что до сих пор не знает, где находится тело.

Пятый день я не могу увидеть его [сына], мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение зависит только от вас. Дайте мне увидеть моего сына. Я требую немедленно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить, — говорит Людмила Навальная.

Что известно об исчезновении тела Навального

По информации журналистов издания, тело Навального должно было прибыть в единственный морг в Салехарде, расположенную вблизи колонии, в которой умер заключенный Кремлем оппозиционный политик.

Между тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила журналистам издание гибель политика, ссылаясь на официальное сообщение, направленное матери Навального Людмиле, и требовала немедленно передать его тело семье.

По словам Ярмыша, другому адвокату Навального, который приехал в Салехард, сообщили, что "причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза".

Ее результаты будут на следующей неделе. Очевидно, что они лгут и делают все, чтобы не выдать тело, — предполагает представитель оппозиционного политика.

В свою очередь директор основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов также написал об этом, заявив, что "колония обманула".

Сказали, что тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет. ...Все о "тромбах" оказалось ложью, как и ожидалось. Тело не выдают, поскольку причина смерти не установлена, — заявляет Жданов.

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